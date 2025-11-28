【World of Tanks「ホリデー作戦 2026」】 開催期間：12月5日～2026年1月12日

ウォーゲーミングは、同社が開発・運営するPC向け戦車アクションゲーム「World of Tanks」において、12月5日から2026年1月12日までの期間に実施されるゲーム内イベント「ホリデー作戦 2026」に、イギリスの俳優ベネディクト・カンバーバッチさんが公式アンバサダーとして出演することを発表した。

「ホリデー作戦 2026」イベントでは、祝祭のミッションや華やかな報酬、ホリデーならではのサプライズにが楽しめる。そして、高い知性とカリスマ性で知られるベネディクト・カンバーバッチさんがゲームに参戦、戦場での冷静さと緻密な戦略、巧みな指揮を執る。

また、オリジナル音声パック付きでゲーム内に限定車長として登場するベネディクトさんをテーマにした限定報酬などを獲得できる。

さらに、同氏が出演するオリジナル短編映画も公開されている。

【特別なシーズンのための特別なゲスト！今年の「ホリデー作戦」の特別ゲストは……？ | World of Tanks】【ベネディクト・カンバーバッチさんのコメント】

今年「World of Tanks」のホリデー作戦に参加できて、とてもうれしく思います。「World of Tanks」は、戦略やチームワーク、そして常に数手先を考えることを大切にしているゲームです。

チームと一緒に取り組み、その世界に新しいテイストと少しのホリデームードを加える作業を、とても楽しみました。すべてのプレーヤーの皆さんに、すばらしいホリデーシーズンが訪れることを願っています。

ベネディクト・カンバーバッチさんが出演するオリジナル短編映画も公開！

「World of Tanks」チームは、ゲーム内のイベントとあわせて、毎年ホリデーシーズンの恒例となっている「ホリデー作戦」の完全新作オリジナル短編映画も公開している。

今年は、気になる相手のサラに話しかける勇気がなかなか出せない内気な会社員セバスチャンを主人公としたストーリーを展開。そこに、機知に富み、やや風変わりなセラピストとしてベネディクト・カンバーバッチさんが登場し、独創的で少し変わったセッションを通じて、セバスチャンが自分の恐怖と向き合うことを手助けする。

そして、勇気やつながり、「World of Tanks」への共通の愛情を描いた、温かくユーモラスで、どこかシュールな物語が紡がれる。思いがけないところから勇気が生まれることを思い出させてくれる、ホリデーシーズンにふさわしい物語となっている。

(C)1998-2025 Wargaming.net.

※その他、記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。