¤Ò¤È¤Ò¤é¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡¡¥ª¥ë¥¿¥Ê¿·À¤Âå¤Î·ëÀ®ÈëÏÃ¡¢¥¨¥â¤È¥Ý¥¹¥È¥í¥Ã¥¯¤ò±Û¶¤¹¤ë¥Ä¥¤¥ó¥®¥¿¡¼¤ÈÅ¯³ØÀ¤Î¸»Î®
Åìµþ¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¤¹¤ë4¿ÍÁÈ¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¢¤Ò¤È¤Ò¤é¤¬¥»¥«¥ó¥É¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø±ß¡Ù¤ò´°À®¤µ¤»¤¿¡£¥¨¥â¡¢¥Ý¥¹¥È¥í¥Ã¥¯¡¢¥·¥å¡¼¥²¥¤¥¶¡¼¤Ê¤É¤ÎÍ×ÁÇ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥ª¥ë¥¿¥Ê¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥Ð¥ó¥É¥·¡¼¥ó¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤ëÃæ¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢Æ¬°ì¤ÄÈ´¤±¤¿Â¸ºß´¶¤ò¼¨¤¹²÷ºî¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡£¥¤¥ó¥¹¥È¥Ð¥ó¥É¤«¤é¤âÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¡¢¥Ä¥¤¥ó¥®¥¿¡¼¤ò¼´¤ËåÌÌ©¤Ë¹½À®¤µ¤ì¤¿¥¢¥ì¥ó¥¸¤È¡¢¤½¤³¤Ë¾è¤ë»³ËÌ¤»¤Ê¤Î²Î¤Ë¤è¤ë¥Ý¥Ã¥×¤Ê¥á¥í¥Ç¥£¡¼¡¢»àÀ¸´Ñ¤ò´Þ¤àÍÍ¡¹¤Ê±ß´Ä¤òÉÁ¤¤¤¿Å¯³ØÅª¤Ê²Î»ì¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ë¤Ï³Î¤«¤Ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ê¥Æ¥£¤¬¤¢¤ë¡£11·î30Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¥Ä¡¼¥Þ¥ó¥Ä¥¢¡¼¤òÁ°¤Ë¡¢¥¥ã¥ê¥¢½é¤È¤Ê¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢ÆÃ°Û¤ÊÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ä¥Ð¥ó¥É¤ÎÇØ·Ê¤òÉ³²ò¤¤¤¿¡£
·ëÀ®ÈëÏÃ¤È4¿Í¤Î¥ë¡¼¥Ä
¡¼¤â¤È¤â¤È¤»¤Ê¤¯¤ó¤È¸ÅµÜ¤¯¤ó¤ÈµÈÅÄ¤¯¤ó¤¬Ãæ¹â¤ÎÆ±µéÀ¸¤Ç¡¢¹â¹»¤«¤é¥Ð¥ó¥É¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤»¤Ê¤¯¤ó¤ÈÇßÈª¤¯¤ó¤¬Âç³Ø¤Î¥µ¡¼¥¯¥ë¤Ç½Ð²ñ¤¤¡¢¤Ò¤È¤Ò¤é¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¹â¹»¤Î¤È¤¤Ë¤Ò¤È¤Ò¤é¤ÎÁ°¿È¥Ð¥ó¥É¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¡©
µÈÅÄÍª¿Í¡ÊBa¡Ë¡§¹â¹»À¸¤Î¤È¤¤Ï·Ú²»³ÚÉô¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¡¢¡ÖÍ¼Êë¤ìÈ¬»þ¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥Ð¥ó¥É¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£ºÇ½é¤ÏKANA-BOON¤È¤«¤ò¥³¥Ô¡¼¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î·Ú²»³ÚÉô¤¬¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ò¤ä¤ëÉô³è¤Ç¡£
»³ËÌ¤»¤Ê¡ÊVo, Gt¡Ë¡§ÅìµþÅÔ¤Î·Ú²»³ÚÉô¤Ï¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¶Ê¤òºî¤Ã¤Æ¡¢Âç²ñ¤Ç¾¡Éé¤·¤è¤¦¡×¤ß¤¿¤¤¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Åö»þ¤«¤é¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤òºî¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢º£¤â¤½¤³¤«¤é¤Î±äÄ¹Àþ¤Ç¤º¤Ã¤ÈÂ³¤¤¤Æ¤ë´¶¤¸¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¡¼Í¼Êë¤ìÈ¬»þ¤Îº¢¤«¤éº£¤Î¤Ò¤È¤Ò¤é¤ËÄÌ¤¸¤ë¥ª¥ë¥¿¥Ê¤Ã¤Ý¤¤´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
»³ËÌ¡§ºÇ½é¤ÏKANA-BOON¤òÆ§½±¤·¤¿¥Ñ¥ï¡¼¥³¡¼¥É¤Î4¤ÄÂÇ¤Á¤Î¶Ê¤È¤«¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¹â2¤Î¸åÈ¾¤¯¤é¤¤¤«¤é¤Ï¤¤Î¤³Äë¹ñ¤Î±Æ¶Á¤Ç¥·¥å¡¼¥²¥¤¥ºÅª¤Ê²»³Ú¤ò¹¥¤à¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Ã¤ÁÊýÌÌ¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿³Ú¶Ê¤òºî¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ò¤È¤Ò¤é¡ÖSeamless¡×(2025.2.23 at ²¼ËÌÂôERA)
¡¼¤Ò¤È¤Ò¤é¤ÎÆÃÄ§¤È¤·¤Æ¡¢¥¤¥ó¥¹¥È¤Ç¤âÄ°¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¤«¤Ã¤³¤¤¤¤±éÁÕ¤È¡¢¥Ý¥Ã¥×¤Ê²Î¤â¤Î¤È¤·¤Æ¤ÎÂ¦ÌÌ¤ÎÆ±µï¤¬µó¤²¤é¤ì¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³¤Ï°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤Ç¤¹¤«¡©
»³ËÌ¡§¤â¤È¤â¤È¼«Ê¬¤Ï²Î¤¦¤Î¤¬¤¢¤Þ¤êÆÀ°Õ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢µÕ¤Ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥®¥¿¡¼¤òÃÆ¤¯¤Î¤Ï¹¥¤¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢°Õ¿Þ¤·¤Æ¥¤¥ó¥¹¥È¤Ç¤âÄ°¤±¤ë¤è¤¦¤Ê²»³ÚÀ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¤Ç¤¤ëÈÏáÆ¤Ç¤¤¤¤¤â¤Î¤òÆÍ¤µÍ¤á¤Æ¤¤¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢º£¤Î¤Ò¤È¤Ò¤é¤Ã¤Ý¤¤²»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë´¶¤¸¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¤Ç¤â¤À¤ó¤À¤ó²Î¤¦¤³¤È¤â¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢Á°ºî¤Ç¤Ï¤Þ¤º³Ú´ï¤Î±éÁÕ¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤³¤Ë²Î¤â°ì¤Ä¤Î³Ú´ï¤È¤·¤Æ¾è¤Ã¤«¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢º£ºî¤Ï²Î¤â¤·¤Ã¤«¤ê²Î¤È¤·¤Æ¤¢¤ê¡¢¥®¥¿¡¼¤Ç¤â²Î¤¦¤è¤¦¤Ê¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤³¤Ï¹Í¤¨Êý¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¡¼¤»¤Ê¤¯¤ó¤Ï¥Ü¡¼¥«¥ë¤Ç¤¢¤ê¡¢¥®¥¿¡¼¤â¤á¤Ã¤Á¤ã¾å¼ê¤¤¤Ç¤¹¤â¤ó¤Í¡£¤½¤ì¤³¤½¥¤¥ó¥¹¥È¥Ð¥ó¥É¤«¤é¤Î±Æ¶Á¤âÂç¤¤¤¡©
»³ËÌ¡§¥¤¥ó¥¹¥È¥Ð¥ó¥ÉÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡£Âç³Ø¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥È¥Ð¥ó¥É¤ò·¡¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤³¤¦¤¤¤¦É½¸½¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Ä¤Ä¡¢¥¤¥ó¥¹¥È¤Ë±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿¥µ¥¦¥ó¥É¤ò¼´¤Ë¡¢¤½¤³¤Ë²Î¤â¾è¤»¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤é¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ê¥Æ¥£¤¢¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤è¤Ê¤Ã¤Æ¡£
¡¼Åö»þ¤Ï¤É¤ó¤Ê¥¤¥ó¥¹¥È¥Ð¥ó¥É¤ò¤è¤¯Ä°¤¤¤Æ¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¸ÅµÜ¹¯Ê¿¡ÊGt¡Ë¡§¼«Ê¬¤Ï¤Û¤Ücetow¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£cetow¤¬2¡Á3Ç¯Á°¤°¤é¤¤¤ËÅìµþ¤Ç¤ä¤Ã¤¿¥é¥¤¥Ö¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¤ä¤Ð¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥È¤òÄ°¤»Ï¤á¤¿¤Î¤Ç¡£
»³ËÌ¡§¤ä¤Ã¤Ñ¤êcetow¤Ètoe¤Î±Æ¶Á¤ÏÂç¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤¢¤È1inamillion¤Ï¹â¹»À¸¤Îº¢¤ËROOKIE A GO-GO¡Ê2018Ç¯¡Ë¤Î±ÇÁü¤ò¸«¤Æ¡¢¡Ö¤³¤ì¤ä¤Ð¤¯¤Ê¤¤¡©¡×¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ËÍ¤ÎÃæ¤Î¥Ý¥¹¥È¥í¥Ã¥¯¤ÎÆþ¸ýÅª¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£¤Ç¡¢¤½¤³¤«¤é1inamillion¤ÎÆ§½±¸µ¤Ç¤¢¤ëCARNIVAL¤È¤«¡¢cetow¤ÎÆ§½±¸µ¤Ç¤¢¤ëMIRROR¤È¤«¡¢Îò»ËÅª¤ÊÎ®¤ì¤ò¤¤¤í¤¤¤íÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥Ð¥ó¥É¤¿¤Á¤Ë¤â¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¡¼¤Á¤Ê¤ß¤Ë°ìÈÖ¹¥¤¤Ê¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤¬Ã¯¤«¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤é¡¢¤É¤ó¤ÊÌ¾Á°¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¤«¡©
»³ËÌ¡§Æñ¤·¤¤¤±¤É¡ÄÄ¾¶á¤Çthe cabs¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò¸«¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¹â¶¶Ô¢¸÷¤µ¤ó¤Ï¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡£°ì½ï¤Ë°û¤ß¤Ë¹Ô¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤â²¿²ó¤«¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¤È¤¤Ï¡ÖÍ¥¤·¤¤¤ª·»¤µ¤ó¤À¤Ê¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¤¤¶¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ä»Ñ¤ò¸«¤ë¤È¼¡¸µ¤¬°ã¤¦¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤³¤½µ±¤¯¿Í¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸ÅµÜ¡§ËÍ¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤ê¤¤¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£
»³ËÌ¡§ÅÄÞ¼¤Ò¤µ»Ò¤µ¤ó¤Ï¡©
µÈÅÄ¡§¤½¤¦¤¸¤ã¤ó¡£·ë¹½±Æ¶Á¼õ¤±¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©µ¡ºà´ØÏ¢¤òÃµ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¿¤Ç¤·¤ç¡©
¸ÅµÜ¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¹â¹»¤«¤éÂç³Ø¤Î¤È¤¤ËÆÃ¤Ë¹¥¤¤Ç¡¢¥µ¥¦¥ó¥É¤Ê¤É¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
ÇßÈªÍÎ²ð¡ÊDr¡Ë¡§ËÍ¤¬°ìÈÖ¥³¥Ô¡¼¤·¤¿¤Î¤ÏONE OK ROCK¤Ç¤¹¤«¤Í¡£Tomoya¤Î¥É¥é¥à¤Ë¹û¤ì¹þ¤ó¤Ç¡¢¤º¤Ã¤È¥³¥Ô¡¼¤ò¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤âº£¤Î¥×¥ì¥¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¸À¤¦¤È¡¢¸µKOTORI¤Î¡ÊºÙÀî¡ËÀé¹°¤µ¤ó¡¢Age Factory¤Î¥Þ¥·¥³¥Ê¥«¥È¤µ¤ó¡¢The 1975¤Î¥¸¥ç¡¼¥¸¡¦¥À¥Ë¥¨¥ë¤µ¤ó¤«¤é¤Î±Æ¶Á¤¬Âç¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
µÈÅÄ¡§ËÍ¤â½é¤á¤ÆÇã¤Ã¤¿CD¤¬ONE OK ROCK¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Ä¤Ä¡¢¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Ç¸À¤¦¤Î¤ÏÆñ¤·¤¯¤Æ¡Ä¡ÄÂç³Ø¤Ç¤Ò¤È¤Ä¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¥Þ¥Ò¥È¥¥¡¦¥¶¡¦¥Ô¡¼¥Ý¡¼¤Ë¾×·â¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢±Æ¶Á¤µ¤ì¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
¡¼µÈÅÄ¤¯¤ó¤Ï¥·¥ã¥¦¥È¤â»ý¤ÁÌ£¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
µÈÅÄ¡§NOUGAT¤È¤«¤òÄ°¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤³¤ì¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤¿µ²±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
»³ËÌ¡§¹â¹»¤ÇSiM¤ò¥³¥Ô¡¼¤·¤¿¤È¤¤Ë¥·¥ã¥¦¥È¤¬¾å¼ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬µÈÅÄ¤Ç¡¢¤½¤³¤¬¸¶ÅÀ¤«¤â¡£
µÈÅÄ¡§¤½¤¦¤À¤ï¡£¤à¤Ã¤Á¤ã²û¤«¤·¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡Ø±ß¡Ù¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖÆü¾ï¤ÈÀ¸Ì¿¤ÎÏ¢º¿¡×
¡¼µîÇ¯¤Î4·î¤«¤é¼Ò²ñ¿Í¤Ë¤Ê¤ê¡¢»Å»ö¤â¤·¤Ê¤¬¤éÀ©ºî¤ä¥é¥¤¥Ö¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Á°ºî¤«¤é¤Î2Ç¯´Ö¤Ï¥Ð¥ó¥É¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤É¤ó¤Ê´ü´Ö¤Ç¤·¤¿¤«¡©
»³ËÌ¡§¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç°Õ¼±¤È¤·¤ÆÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¤Ò¤È¤Ò¤é¤òÄ°¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬¤¤¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¼«³Ð¤Ç¤¹¤Í¡£Á°ºî¤Î¡Ø¤Ä¤¯¤ë¡Ù¤ò½Ð¤·¤¿¤È¤¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¤¿¤À¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¡¢Ä°¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤Î¤³¤È¤Ï°Õ¼±¤»¤º¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡Ä¡Äº£ºî¤â¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ï²¿¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¤Ò¤È¤Ò¤é¤Î²»³Ú¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦°Õ¼±¤Ï¤¹¤´¤¯²êÀ¸¤¨¤Æ¡£¥é¥¤¥Ö¤â¡Ö¤³¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î²»³Ú¤òÄ°¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ê¤ó¤À¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦°Õ¼±¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥»¥«¥ó¥É¤Î¶Ê¤Ï¡Ö¤³¤ì¤òÆÏ¤±¤¿¤é¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦»×¤¤¤ò»ý¤Ã¤ÆÀ©ºî¤Ë¼è¤ê³Ý¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤³¤¬¤³¤Î2Ç¯¤Î°ìÈÖ¤ÎÊÑ²½¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£
¡¼¡Ø¤Ä¤¯¤ë¡Ù¤Ï¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤ÈÉ½¸½¤È¤·¤ÆÆâ¸þ¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Ø±ß¡Ù¤Ï³°¸þ¤¤Ê°õ¾Ý¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤ÏºîÉÊ¤«¤éÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»³ËÌ¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤ë¤Ù¤¯ÊªÈÎ¤Ë¤âÎ©¤Ä¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤ÈÏÃ¤¹Ãæ¤Ç¡¢¡Ö¥³¥Ô¡¼¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤«¡¢¡Ö¼õ¸³´ü¤Ë¤¹¤´¤¯Ä°¤¤¤Æ¤Æ¡¢º£Âç³ØÀ¸¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¿Í¤â¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¡£¹â¹»À¸¤Î¤È¤¤Ë¥®¥¿¡¼¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¿¤À¥¸¥ã¥«¥¸¥ã¥«¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤À¤±¤Î¤â¤Î¤¬¡¢¤³¤ì¤À¤±¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤ËÆÏ¤¤¤Æ¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¦¤·¡¢¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤¬¤Ã¤«¤ê¤µ¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤òºî¤êÂ³¤±¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¼¤â¤¦¤¹¤Ç¤Ë¤Ò¤È¤Ò¤é¤ò¥³¥Ô¡¼¤·¤Æ¤ëÆ°²è¤òSNS¤È¤«¤Ç¸«¤Þ¤¹¤â¤ó¤Í¡£
»³ËÌ¡§¤¹¤´¤¯Â¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
µÈÅÄ¡§YouTube¤Ç¤â¤á¤Ã¤Á¤ã¾å¼ê¤¤¿Í¤Î¥³¥Ô¡¼Æ°²è¤È¤«Î®¤ì¤Æ¤¤Æ¡£¤Ç¤â¥®¥¿¡¼¤È¥É¥é¥à¤Ï¤á¤Ã¤Á¤ã¤¢¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¥Ù¡¼¥¹¤Ï°ì¿Í¤â¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¼¡Ø±ß¡Ù¤Ï¤â¤È¤â¤È¥Æ¡¼¥Þ¤äÊý¸þÀ¤¬¸«¤¨¤¿Ãæ¤Çºî¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤âºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç½ù¡¹¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤½¤³¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¤«¡©
»³ËÌ¡§¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤òºî¤ê½ª¤¨¤¿»þÅÀ¤Ç¡¢¼¡¤Ï¡Ø±ß¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤È¥Æ¡¼¥Þ¤Çºî¤ë¤³¤È¤ÏºÇ½é¤«¤é·è¤á¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥ë¥Ð¥à¤òºî¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤¿¤À¤Î´ó¤»½¸¤á¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈºîÉÊ¤Ë¤·¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò¸Ç¤á¤¿¾å¤Çºî¤ê¤¿¤¤¡£¤½¤³¤ÏÁ°ºî¤«¤éÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¼¤Ê¤¼¡Ö±ß¡×¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
»³ËÌ¡§¡Ø¤Ä¤¯¤ë¡Ù¤Ï½¢¿¦³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ëºî¤Ã¤Æ¡¢Ê¸»úÄÌ¤ê¿ÍÀ¸Àß·×¤È¤¤¤¦¤«¡¢¡Öº£¸å¤Î¿ÍÀ¸¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ø±ß¡Ù¤òºî¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤Û¤Ü¼Ò²ñ¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ç¡¢Æü¾ï¤Î·«¤êÊÖ¤·Åª¤ÊÉôÊ¬¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢Â´¶È¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢º£¤Þ¤ÇÂ³¤¤¤Æ¤¿¤â¤Î¤â¤¤¤º¤ì½ª¤ï¤ë¤±¤É¡¢µÕ¤Ë½ª¤ï¤ê¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤â´¶¤¸¤Æ¡£¤¢¤È¤Ï½¢¿¦¤·¤Æ¡¢¤¸¤ã¤¢¼¡²¿¤ò¹Í¤¨¤ë¤«¡©¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤é¡¢·ëº§¤ò¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ë»Ò¶¡¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£ËÍ¤Ï¾ï¤ËÀ¸¤¤ë¤³¤È¤È¤«»à¤Ì¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Á¤ã¤¦À³Ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢À¸Ì¿¤¬¤º¤Ã¤È¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¡¢Ï¢º¿¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤ë¡¢¤³¤ÎÎò»ËÅª¤Ê²áÄø¤Ï¤¹¤´¤¯Èþ¤·¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ê¤â¤·¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤òÁ´¤Æ´Þ¤á¤Æ¸À¤¨¤ë¸ÀÍÕ¤Ï¡Ö±ß¡×¤À¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡¼¤³¤¦¤¤¤¦ÏÃ¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤â¤è¤¯ÏÃ¤¹¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
»³ËÌ¡§ÏÃ¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Í¡£
ÇßÈª¡§¥¿¥¤¥È¥ë¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¶ñÂÎÅª¤ËÀâÌÀ¤µ¤ì¤ë¤È¤«¤ÏÁ´¤¯¤Ê¤¯¤Æ¡£²¶¤é¤Ï²¶¤é¤Ç¶Ê¤ò±éÁÕ¤¹¤ë¤Î¤ËÀº°ìÇÕ¤À¤·¡£
¡¼¤»¤Ê¤¯¤ó¤¬ºî¤ë¥Ç¥â¤Î»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢²Î»ì¤Ï¤Þ¤À²¾¡©
»³ËÌ¡§¤¤¤ä¡¢¤Û¤Ü´°À®¤·¤Æ¤ë²Î»ì¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Ç¥â¤«¤é½ñ¤´¹¤¨¤ë¤³¤È¤â¤½¤ó¤Ê¤Ë¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£Â¿Ê¬¡¢3¿Í¤È¤â¤¢¤ó¤Þ¤ê²Î»ì¤ò°Õ¼±¤·¤Æ²»³Ú¤òÄ°¤¯¥¿¥¤¥×¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡£
µÈÅÄ¡§¥á¥í¤È¤«¤ÎÊý¤¬Àè¹Ô¤·¤ÆÄ°¤¤¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ë¤«¤â¡£
¸ÅµÜ¡§¼«Ê¬¤â²Î»ì¤ÏÁ´Éô¤Ç¤¤Æ¤«¤éÃÎ¤ë¤°¤é¤¤¡£¡Ö¤³¤Î¶Ê¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤À¤«¤é¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ë¤·¤è¤¦¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤Ï¹Í¤¨¤Ê¤¯¤Æ¡£
¡¼¤µ¤Ã¤¥¤¥ó¥¹¥È¥Ð¥ó¥É¤ÎÏÃ¤ò¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¤Þ¤º¤Ï²»¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¡£
»³ËÌ¡§¼«Ê¬¤â²»³Ú¤òÄ°¤¯Â¦¤Î¿Í´Ö¤À¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Ë²Î»ì¤ò½ÅÍ×»ë¤·¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡¢ºÇ½é¤Ë¼ª¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ã¤Æ¡¢²»¤È¤·¤Æ¤É¤¦Ä°¤³¤¨¤ë¤«¤ÎÉôÊ¬¤Ç¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤Ò¤È¤Ò¤é¤Î¶Ê¤Ï¤¹¤´¤¯°ÕÌ£¤ò¹þ¤á¤Æ²Î»ì¤ò½ñ¤¤¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Þ¤º²»¤È¤·¤Æ¤ÎÉ½¸½¤òÄ°¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÉôÊ¬¤Ï¤¹¤´¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥¤¥ó¥¹¥È¥Ð¥ó¥É¤Ï¸ÀÍÕ¤ò»È¤ï¤º¤ËÉ½¸½¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤â¤½¤ì¤òÌÜ»Ø¤·¤Ä¤Ä¡¢¤½¤Î¾å¤Ë¤µ¤é¤Ë¸ÀÍÕ¤ò²Ã¤¨¤ë¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬²Î»ì¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÉ½¸½¤È¤¹¤´¤¯¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Æ¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¥¢¥ë¥Ð¥à¼ýÏ¿¶Ê¤Ë¤ª¤±¤ë²»³ÚÅª¤ÊÃ£À®
¡¼¡Ø±ß¡Ù¤Î²»³ÚÅª¤ÊÊý¸þÀ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê°Õ¼±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
»³ËÌ¡§¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò¥¬¥é¥Ã¤ÈÊÑ¤¨¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡£¤½¤ì¤ò¤ä¤ë¤È¤ß¤ó¤Ê¤¬´üÂÔ¤·¤Æ¤¿¤â¤Î¤«¤é³°¤ì¤Á¤ã¤¦µ¤¤â¤¹¤ë¤·¡¢¤Þ¤À¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤³¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò¤â¤Ã¤ÈÆÍ¤µÍ¤á¤é¤ì¤ëµ¤¤¬¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Á°ºî¤Ï¤Þ¤À»î¹Ôºø¸í¤ÎÃÊ³¬¤Ç¡¢Á°ºî¤ò½Ð¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤È¤Ò¤È¤Ò¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¦Áü¤¬´°À®¤·¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¤¸¤ã¤¢¡¢¤³¤ÎÁü¤ò°Õ¿ÞÅª¤ËÆÍ¤µÍ¤á¤Æºî¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¡¢Á°ºî¤ÎÊ·°Ïµ¤¤òÆ§½±¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤è¤ê¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤â¤Î¤¬ºî¤ì¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢µÈÅÄ¤Î¥·¥ã¥¦¥È¤ÏÁ°ºî¤Î¡ÖSeamless¡×¤Ç»î¤·¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡¢¤Ò¤È¤Ò¤é¤ÇµÈÅÄ¤Î¥·¥ã¥¦¥È¤¬Éð´ï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¡¢º£²ó¤Ï¤è¤ê¤½¤ì¤òÀ¸¤«¤»¤ë¶Ê¤òºî¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¥Õ¥§¥ê¥¹¡×¤¬¤Ç¤¤¿¤ê¡£¤¢¤È¤ÏÁ°ºî¤Î¡ÖºÝ¡×¤Ç»î¹Ôºø¸í¤·¤ÆÊÑÂ§¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°¤òÊÔ¤ß½Ð¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡ÖºÝ¡×¤ÏÁ°ºî¤ÎÃæ¤Ç¤ÏºÇ¸å¤ÎÊý¤Ë¤Ç¤¤¿¶Ê¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤ì¤Ï¤¹¤´¤¯¤Ò¤È¤Ò¤é¤Ã¤Ý¤¤²»¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£ºî¤Ç¤Ï¡ÖºÝ¡×¤Î¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°¤Çºî¤é¤ì¤Æ¤ë¶Ê¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤ê¡£Á°ºî¤Ç»î¹Ôºø¸í¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤â¤Î¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤òÉð´ï¤È¤·¤ÆºÇÂç¸ÂÀ¸¤«¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¶Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢º£ºî¤Ç¤¹¤´¤¯°Õ¼±¤·¤¿ÉôÊ¬¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¼¤½¤ì¤Ç¤¤¤¦¤È¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê2ËÜ¤Î¥®¥¿¡¼¤ÎÍí¤ß¤Ï¤Ò¤È¤Ò¤é¤ÎºÇÂç¤ÎÉð´ï¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ø±ß¡Ù¤Ç¤µ¤é¤ËÆÍ¤µÍ¤á¤é¤ì¤¿ÉôÊ¬¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥®¥¿¡¼2¿Í¤Î´Ö¤Ç¤Ï¤É¤ó¤Ê¤ä¤ê¼è¤ê¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¥Õ¥ì¡¼¥º¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
»³ËÌ¡§¤Þ¤º¤Ï³ä¤È¸ÅµÜ¤ËÇ¤¤»¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡£¶Ê¤Ë¤â¤è¤ê¤±¤ê¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Ç¥â¤Ç¥®¥¿¡¼¤¬1ËÜ¤·¤«Æþ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¶Ê¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¸ÅµÜ¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ë¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò¿®Íê¤·¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡¢¡Ö°ìÃ¶¤³¤ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÃÆ¤¤¤Æ¤ß¤Æ¡×¤Ã¤Æ´¶¤¸¤ÇÅê¤²¤ë¤È¡¢¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¤Î¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¤ê¤¹¤ë¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê°ì¿Í¤¸¤ã¹Í¤¨¤Ä¤«¤Ê¤¤¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Î»ÅÊý¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤é¡¢¤½¤ì¤¬¤¹¤´¤¯¤Ò¤È¤Ò¤é¤é¤·¤µ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©¸ÅµÜ¤µ¤ó¡£
¸ÅµÜ¡§¡Ö¼«Ê¬¤Ç¥Õ¥ì¡¼¥ººî¤Ã¤Æ¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤ÇÅê¤²¤é¤ì¤¿¤È¤¤Ï¡¢¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¥»¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤³¤¦¤¤¤¦¥®¥¿¡¼¤òÆþ¤ì¤¿¤é¹ç¤¦¤À¤í¤¦¤Ê¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤¬¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯Ê¬¤«¤ë¤Î¤Ç¡¢¥ê¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤ò¹Í¤¨¤Ä¤Ä¡¢°ì²óºî¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡¢°ã¤Ã¤¿¤é¹Í¤¨Ä¾¤¹¤È¤«¡¢¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¡£
¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¶Ê¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥®¥¿¡¼¤ÎÍí¤ß¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤ÇÆÃ¤Ë¼ê±þ¤¨¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢Ã£À®´¶¤¬¤¢¤ë¶Ê¤ò¶ñÂÎÅª¤Ëµó¤²¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¤«¡©
ÇßÈª¡§¤¢¤ì¤Ç¤·¤ç¡£
µÈÅÄ¡§²¶¤â¤¢¤ì¤«¤Ê¡£
¸ÅµÜ¡§¡Ö¤Ò¤Î¤á¡×¤«¤Ê¡£
µÈÅÄ¡§¤À¤è¤Í¡ª¡¡»×¤Ã¤¿»×¤Ã¤¿¡£
ÇßÈª¡§°ã¤Ã¤¿¤ï¡£
¸ÅµÜ¡§¥¤¥ó¥È¥í¤È¥¢¥¦¥È¥í¤Î¥ê¥Õ¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¬¼ª¤Ë»Ä¤ë¡¢·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤ë¥ê¥Õ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
»³ËÌ¡§¥¤¥ó¥È¥í¤È¤«¤Î¥ê¥Õ¤Ï¤â¤È¤â¤È²¶¤¬Æþ¤ì¤Æ¤Æ¡£
¸ÅµÜ¡§¤À¤«¤é¼«Ê¬¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊý¸þÀ¤òÊÑ¤¨¤Æ¡¢²Î¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò¥ß¥Ã¥É¥¦¥§¥¹¥È¥¨¥â¤È¤«¤«¤é°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤Æ¡£Tiny Moving Parts¤È¤«Algernon Cadwallader¤È¤«¡¢¤½¤Ã¤Á·Ï¤«¤Ê¡£American Football¤È¤«Mineral¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡£
¡¼ºÇ½é¤Ë¤»¤Ê¤¯¤ó¤¬²Î¤È¥¤¥ó¥¹¥È¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÊÑ²½¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤±¤É¡¢²Î¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥¤¥ó¥¹¥È¤ÎÉôÊ¬¤Ë¤â²Î¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ï°Õ¼±¤·¤¿ÉôÊ¬¤À¤Ã¤¿¡©
»³ËÌ¡§¡Ö¤Ò¤Î¤á¡×¤Ï¤Þ¤µ¤·¤¯¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£º£¸ÅµÜ¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤ÏÃæÈ×¤Î¥»¥¯¥·¥ç¥ó¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤Î¥»¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¥Ç¥â¤ÎÃÊ³¬¤Ï¤¿¤À¤Î¥³¡¼¥É¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤³¤Ë¸ÅµÜ¤¬¼ª¤Ë»Ä¤ë¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤Ê¤ª¤«¤ÄÂ¯¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥®¥¿¡¼¥½¥í¡ª¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¤½¤ì¤¬¤¹¤´¤¯¤Ò¤È¤Ò¤é¤Ã¤Ý¤¯¤Æ¡£¸ÅµÜ¤Ë¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¤Ë¤â¤¦°ì²ó¼«Ê¬¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò¸ÅµÜ¤Î»ý¤Ã¤Æ¤¤¿¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ë¥Ï¥â¤ë¤è¤¦¤Ë²þÊÑ¤·¤Æ¡¢º£¤Î·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¢¤½¤³¤Ï¸ÅµÜ¤¬¤¤¤¿¤«¤é¤³¤½¤Ç¤¤¿¥Ñ¡¼¥È¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¼ÇßÈª¤¯¤ó¤¬¡Ö°ã¤Ã¤¿¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤É¤Î¶Ê¤À¤È»×¤Ã¤¿¡©
ÇßÈª¡§¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¥¢¥ì¥ó¥¸¤òºî¤Ã¤Æ¤ë¤È¤¤Ë¸ÅµÜ¤¬°ìÈÖ³Ú¤·¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö°ÂÁ´¤Ê¹Ò³¤¡×¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£
¸ÅµÜ¡§³Î¤«¤Ë¡£¤á¤Ã¤Á¤ã¸ý½Ð¤·¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
»³ËÌ¡§¡Ö¤º¤ó¤º¤¯¤º¤é¤·¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦Ææ¤Î¥ï¡¼¥É¤¬½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤¿¤È¤¤À¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¼¤º¤ó¤º¤¯¤º¤é¤·¡©
»³ËÌ¡§¡Ö°ÂÁ´¤Ê¹Ò³¤¡×¤Ï¥Ö¥ê¥Ã¥¸¥ß¥å¡¼¥È¤ò³è¤«¤·¤¿¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Ö¥ê¥Ã¥¸¥ß¥å¡¼¥È¤Î¤³¤È¤ò¡Ö¤º¤ó¤º¤¯¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡¢Ã±½ã¤Ê¥Ö¥ê¥Ã¥¸¥ß¥å¡¼¥È¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤³¤ì¤ò¤Ò¤È¤Ò¤é¤Ã¤Ý¤¯³è¤«¤¹¤Ë¤Ï¤É¤¦¤¹¤ë¤«¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤º¤ó¤º¤¯¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò¤º¤é¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ¡£ºÇ¸å¤Î¥¢¥¦¥È¥í¤ÎÉôÊ¬¤Ç¥Ö¥ê¥Ã¥¸¥ß¥å¡¼¥È¤Ê¤ó¤À¤±¤É¤º¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ï¤â¤È¤â¤È¥Ç¥â¤Ë¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¸ÅµÜ¤¬¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤¿¥¢¥ì¥ó¥¸¤À¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¤Í¡£
¡¼¤»¤Ê¤¯¤ó¤Ï¥¢¥ì¥ó¥¸¤ÎÌÌ¤Çº£²ó°ìÈÖÃ£À®´¶¤¢¤ë¶Ê¤òµó¤²¤ë¤È¤·¤¿¤é¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©
»³ËÌ¡§ÌÂ¤¦¤Ê¤¢¡£
ÇßÈª¡§¤¢¤ì¤Ç¤·¤ç¡£
µÈÅÄ¡§²¶¤â¹ç¤¦µ¤¤¬¤¹¤ë¤ï¡£
»³ËÌ¡§¥Þ¥¸¤ÇÌÂ¤¦¤Ê¡Ä¡Ä¤Þ¤¢¤Ç¤â¡¢°ìÈÖ´¶Æ°¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ö±ß¡×¡£
µÈÅÄ¡§°ì½ï¤À¡£
ÇßÈª¡§¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿¡£
¡¼¤¢¤Ï¤Ï¡£ÇßÈª¤¯¤ó¤Ë¤Ï¤Þ¤¿¸å¤ÇÊ¹¤¤Þ¤¹¡£
»³ËÌ¡§¡Ö¾®¤µ¤ÊË´Îî¡×¤«¡Ö²Æ»ê¡×¤«¡Ö±ß¡×¤«¤ÇÌÂ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ö±ß¡×¤Ï¤â¤È¤â¤È¥¢¥¦¥È¥í¤á¤Ã¤Á¤ãÃ»¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤â¥¢¥¦¥È¥í¤Ç¥®¥¿¡¼¥½¥í¤ò¤ª¸ß¤¤ÃÆ¤¤¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Ë°ì½ï¤ËÃÆ¤¤¤¿¤é¤ä¤Ð¤¤¤è¤Í¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤Ï¤â¤¦´°Á´¤Ë¥Ö¥Ã¥Á¥ã¡¼¥º¤òÆ§½±¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¡¢¥³¡¼¥É¿Ê¹Ô¤âÊÑ¤¨¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢¤¹¤´¤¤¥°¥Ã¤ÈÍè¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£¤À¤«¤é¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¹ç¤ï¤»¤Æ½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢ÊÑ¤ÊÏÃ¡¢DTM¾å¤Ç¤³¤Î¥¢¥¦¥È¥í¤ÏÀäÂÐºî¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤³¤Ë¤¹¤´¤¯´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¼¡Ö±ß¡×¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯ºÇ¸å¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤³¤ìÏ¿²»¤Ï°ìÈ¯¤À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¡©
»³ËÌ¡§¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£°ìÈ¯¤Ç¤ä¤ëµ»½Ñ¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¼¤¤¤ä¤¤¤ä¡£¤Ç¤â°ìÈ¯¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Á¤ã¤¦¤¯¤é¤¤Î×¾ì´¶¤Î¤¢¤ë±éÁÕ¤ÈÏ¿²»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤á¤Á¤ã¤«¤Ã¤³¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢ÇßÈª¤¯¤ó¤Ï¤É¤Î¶Ê¤¬Éâ¤«¤ó¤Ç¤Þ¤·¤¿¤«¡©
ÇßÈª¡§Àè¹Ô¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¡Ö²Æ»ê¡×¤Ï¡¢ºÇ½é¤Î¥Ç¥â¤¬¤»¤Ê¤«¤éÍè¤¿¤È¤¤Ë¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡Ö¤¦¡¼¤ó¡×¤Ã¤Æ´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¤³¤Î¶Ê¤Ï·ë¹½²Î¤â¤Î¤Ã¤Ý¤«¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¤»¤ÊÅª¤Ë²Æ»ê¤ò¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤ä¤ê¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤Í¡£
»³ËÌ¡§¤¦¤ó¡¢¤½¤¦¤À¤Í¡£
ÇßÈª¡§¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤»¤Ê¤¬¥Ç¥â¤ò²¿²ó¤âºî¤êÄ¾¤·¤Æ¡¢Á´Á³°ã¤¦¥¢¥ì¥ó¥¸¤ò4²ó¤°¤é¤¤¤ä¤Ã¤Æ¡¢ºÇ½ªÅª¤Ëº£¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£
»³ËÌ¡§¤³¤Î¶Ê¤ÏºÇ½é¥ê¡¼¥É¤òÁ´¤¯Æþ¤ì¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡¢°ì¤«¤é¸ÅµÜ¤¬Á´Éô¹Í¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¤¥ó¥È¥í¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤È¤«¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¸ÅµÜ¤é¤·¤¤¥Õ¥ì¡¼¥º¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ºÇ¸å¤Î¥·¥ã¥¦¥È¤â¥Ç¥â¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤ÏÆþ¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢³Æ¡¹¤Î¸ÄÀ¤¬¤É¤ó¤É¤ó¶Ê¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ºÇ½é¥É¥é¥à»Ï¤Þ¤ê¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤â¤È¤â¤È¤ÏÁ´Á³°ã¤¦¡¢²¿¤Ç¤â¤Ê¤¤¥Õ¥ì¡¼¥º¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¤½¤³¤âÍÎ²ð¤µ¤ó¤¬¿§¡¹Îý¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»ý¤Ã¤Æ¤ëÉð´ï¤¬½¸Ìó¤µ¤ì¤Æ¤³¤Î¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤À¤«¤é¤¹¤´¤¯¤Ò¤È¤Ò¤é¤é¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¤·¡¢½ã¿è¤Ë¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¶Ê¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎºÇ¸å¤Î¶Ê¤ò¡Ö±ß¡×¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï¤É¤ó¤ÊÍýÍ³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
»³ËÌ¡§¤â¤È¤â¤ÈºÇ¸å¤Î¶Ê¤òºî¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æºî¤Ã¤¿¶Ê¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤òºî¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢ºÇ½é¤Î¶Ê¤ÈºÇ¸å¤Î¶Ê¤¬¤º¤Ã¤È¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¡£¤Ç¤â¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢»Ï¤Þ¤ëÌ¿¤¬¤¢¤ê¡¢½ª¤ï¤ëÌ¿¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤¬·ë¤Ó¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ï¡Öº£¡×¤ÎÏ¢º¿¤À¤è¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¶Ê¤ò´èÄ¥¤Ã¤Æºî¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£°ì»þ´ü¤á¤Ã¤Á¤ãÇº¤ó¤¸¤ã¤Ã¤¿»þ´ü¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢·ë¶ÉÀ¸¤¤ë°ÕÌ£¤È¤«¤Ã¤Æ¡¢¡Öº£¡×¤ò½¼¼Â¤µ¤»¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤Ë¿Ô¤¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£
¡¼¤³¤Î2Ç¯¤Î´Ö¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¤¢¤Ã¤¿¡©
»³ËÌ¡§¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁ°¤Ç¡¢Âç³Ø2Ç¯¤°¤é¤¤¤Î¤È¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡£Âç³Ø¤Ç±§Ãè¤Î¹ÖµÁ¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤Ë¡¢¼«Ê¬¤¬ÁÛÁü¤Ç¤¤Ê¤¤±§Ãè¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ï¼«Ê¬¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤è¤êÍÚ¤«Á°¤«¤éÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÌ¿¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤âÂ³¤¤¤Æ¡¢¤Ç¤â¤½¤Î±§Ãè¤â¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¤¤¤º¤ì½ª¤ï¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤ò¹Í¤¨½Ð¤·¤¿¤éÆ¬¤¬¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤´¤¤ÉÂ¤ó¤¸¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤â¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤¤Ã¤«¤±¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡Öº£¡×¤òËèÆüÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¤·¡¢¡Öº£¡×¤¬³Ú¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¡¢À¸¤¤Æ¤¤¤ë°ÕÌ£¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤³¤È¤ò¤¤¤Ä¤«²Î¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ê¤È¤º¤Ã¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤È¤Ç¤¤¿¶Ê¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¤³¤Î±Ä¤ß¤¬¤³¤ì¤«¤éÀè¤â¤º¤Ã¤ÈÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¯¡¢¤½¤Î°ÕÌ£¤â´Þ¤á¤ÆºÇ¸å¤Ë¡Ö±ß¡×¤¬ºî¤ì¤¿¤Î¤ÏËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¥Ä¡¼¥Þ¥ó¥Ä¥¢¡¼¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¡¢¥·¡¼¥ó¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤È¡Ö·Ñ¾µ¡×
¡¼11·î30Æü¤«¤é¤ÏÁ´¹ñ9²Õ½ê¤ò²ó¤ë¥Ä¡¼¥Þ¥ó¥Ä¥¢¡¼¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÎÂÐ¥Ð¥óÁê¼ê¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÆÃ¤Ë»×¤¤Æþ¤ì¤¬¶¯¤¤¡¢´Ø·¸À¤¬¿¼¤¤¥Ð¥ó¥É¤ò¤½¤ì¤¾¤ì°ìÁÈ¤º¤Äµó¤²¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¤«¡©
ÇßÈª¡§ËÍ¤Ïº£²ó¸Æ¤Ð¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥Ð¥ó¥É¤ÎÃæ¤Ç¤¤¤¦¤È¡¢KOTORI¤¬°ìÈÖ¥é¥¤¥Ö¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¥Ð¥ó¥É¤Ç¡£5¡Á6Ç¯Á°¤«¤é¤º¤Ã¤È¹¥¤¤Ç¡¢¤â¤¦20²ó¤°¤é¤¤¸«¤Æ¤ë¤·¡¢¤½¤ì¤³¤½¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤È¤·¤Æ¤â±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤ë¤·¡£µîÇ¯KOTORI¼çºÅ¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ë¸Æ¤ó¤Ç¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢±§ÅÔµÜ¤Ç¥Ä¡¼¥Þ¥ó¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤Î¥ë¡¼¥Ä¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢ÂçÀèÇÚ¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â°ì½ï¤Ë¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¥é¥¤¥Ö¤¬¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¥Ð¥ó¥É¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£
¸ÅµÜ¡§ËÍ¤ÏCuckoo¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¼ÂÐ¥Ð¥óÁê¼ê¤ÎÃæ¤Ë¥¤¥ó¥¹¥È¤Î¥Ð¥ó¥É¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤â¤Ò¤È¤Ò¤é¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¸ÅµÜ¡§¤º¤Ã¤È²»¸»¤ÏÄ°¤¤¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Åìµþ¤Ë¤ÏÍè¤Ê¤¤¥Ð¥ó¥É¤Ç¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤«¤é»¥ËÚ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¤·¤«¤â¥Ä¡¼¥Þ¥ó¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
µÈÅÄ¡§¥ë¥µ¥ó¥Á¥Þ¥ó¤Ï°ì¸Ä²¼¤Ç¡¢¹â¹»¤Îº¢¤«¤é¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç°ì½ï¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¤Ç¡¢¤Ò¤È¤Ò¤é¤Ç½é¤á¤Æ´ë²è¤ò¤·¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤Þ¤À¤½¤³¤Þ¤ÇÃçÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥ë¥µ¥ó¥Á¥Þ¥ó¤Ë½Ð¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤¬¤Ò¤È¤Ò¤é¤ÎºÇ½é¤Î¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¥ë¥µ¥ó¥Á¥Þ¥ó¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤ò¼Ú¤ê¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤òÄ°¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤ëµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤½¤¦¤¤¤¦²¸¤ò´¶¤¸¤Æ¤ë¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤ì°Ê¹ß¤Ë¤â²¿²ó¤«°ì½ï¤Ë¶¦±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¥ë¥µ¥ó¥Á¥Þ¥ó¤Ëº£²ó¤Î¥Ä¥¢¡¼¤âÎÏ¤ò¼Ú¤ê¤è¤¦¤«¤Ê¤È¡£
»³ËÌ¡§ËÍ¤Ï¥·¥Í¥Þ¡Êcinema staff¡Ë¤Ç¤¹¤Í¡£¤¨¤ë¤¨¤Õ¤ë¤È¤«¤Ç°û¤ó¤Ç¤ë¤È¡¢¡Ö¥·¥Í¥Þ¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤éº£¤Î²»³Ú¥·¡¼¥ó¤Ï¤Ê¤¤¤Í¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬Â¿¤¯¤¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤½¤¦¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¥·¥Í¥Þ¤¬¥·¥Í¥Þ¤Î²»³Ú¤ò¤º¤Ã¤ÈÆÍ¤µÍ¤á¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢²¼¤ÎÂå¤¬°é¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥·¥Í¥Þ¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤Ï¤¹¤´¤¯Âç¤¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡£¼«Ê¬¤è¤ê¾å¤ÎÀ¤Âå¤â¥·¥Í¥Þ¤¬¹¥¤¤À¤·¡¢ËÍ¤é¤â¹¥¤¤À¤·¡¢¼«Ê¬¤è¤ê²¼¤ÎÀ¤Âå¤â¥·¥Í¥Þ¤¬¹¥¤¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡£º£¤Î¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¸¥ã¥ó¥ë´¶¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿Â¸ºß¤È¤·¤Æ´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¥·¥Í¥Þ¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥Ð¥ó¥É¤ò¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ë¸Æ¤ó¤Ç¡¢²÷¤¯°ú¤¼õ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢°ì½ï¤Ë¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¹¤´¤¯´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£5·î¤Ë¥ë¥µ¥ó¥Á¥Þ¥ó¤â´Þ¤á¤Æ¥¹¥ê¡¼¥Þ¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î¤È¤¤Ï´°ÇÔ¤È¤¤¤¦¤«¡¢º¹¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤Ï¥Ä¥¢¡¼¤Î½¸ÂçÀ®¤È¤·¤Æ¡¢ÂçÀèÇÚ¤Î¥·¥Í¥Þ¤È¤â¤Á¤ã¤ó¤ÈÀï¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¥é¥¤¥Ö¤¬¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
¡¼¥·¡¼¥óÅª¤ÊÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤¬¤¢¤ëÃæ¤Ç¡¢¤Ò¤È¤Ò¤é¤È¤·¤Æ¤Ï¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
»³ËÌ¡§¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤È»×¤¦¤³¤È¤òÆÍ¤µÍ¤á¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¤ä¤êÂ³¤±¤ë¤³¤È¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¯¤Æ¡£¤½¤ì¤òÄ°¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¡¢¤½¤ì¤³¤½±ß¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï°ì¸Ä»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¤Ïº£²ó¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤â¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ö·Ñ¾µ¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤ÏºÇ¶á¤¹¤´¤¯°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Æ¡£¼«Ê¬¤¬¹¥¤¤Ê¥Ð¥ó¥É¤âÀäÂÐÃ¯¤«¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¥Ð¥ó¥É¤âÃ¯¤«¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¥ê¥Ð¥¤¥Ð¥ë¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÀÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¿¥¸¥ã¥ó¥ë¤¬½ä¤ê½ä¤Ã¤Æ¤â¤¦°ì²óÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£²»³Ú¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦Îò»ËÅª¤Ê¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢·ë¤ÓÉÕ¤¡¢·Ñ¾µ¡¢Ï¢º¿¤¬¤¹¤´¤¯Âç»ö¤È¤¤¤¦¤«¡¢Èþ¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¸¤ã¤¢¤³¤ÎÀè¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¤ä¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤É¤¦¤¤¤¦²¼¤ÎÀ¤Âå¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Î¥·¥Í¥Þ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¤Ò¤È¤Ò¤é¤ß¤¿¤¤¤ÊÎ©¤Á°ÌÃÖ¤Î¥Ð¥ó¥É¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¡¢¤«¤Ã¤³¤¤¤¤²»³Ú¤ò¤ä¤êÂ³¤±¤é¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡£
¡¼º£¤Ò¤È¤Ò¤é¤Î¥³¥Ô¡¼¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ë»Ò¤¿¤Á¤¬¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ò¤ä¤ê»Ï¤á¤Æ¡¢¡ÖÂÐ¥Ð¥ó¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Ã¤ÆÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ëÆü¤¬Íè¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
»³ËÌ¡§¤½¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£º£¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤¹¤´¤¯¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£
¤Ò¤È¤Ò¤é ¡ß ¤½¤Î´¶·ã¤ÈµÏ¿"China Tour 2025" Live Digest
¤Ò¤È¤Ò¤é
¡Ø±ß¡Ù
È¯ÇäÃæ
¹ØÆþ¡§https://linktr.ee/hitohira.en
ÇÛ¿®¡§https://linkco.re/GTmA74TT
hitohira en tour 2025-2026
2025Ç¯
11·î30Æü¡ÊÆü¡Ë¿ÀÆàÀî¡¦F.A.D YOKOHAMA¡¿GUEST:downt *SOLD OUT
12·î20Æü¡ÊÅÚ¡ËÆÊÌÚ¡¦±§ÅÔµÜHELLO DOLLY¡¿GUEST:said
2026Ç¯
1·î10Æü¡ÊÅÚ¡ËÂçºå¡¦ÆîËÙ¹¾SOCORE FACTORY¡¿GUEST:österreich *SOLD OUT
1·î11Æü¡ÊÆü¡Ë°¦ÃÎ¡¦Ì¾¸Å²°CLUB UPSET¡¿GUEST:yonige
1·î24Æü¡ÊÅÚ¡ËµÜ¾ë¡¦ÀçÂæenn 2nd¡¿GUEST:¥ë¥µ¥ó¥Á¥Þ¥ó
2·î14Æü¡ÊÅÚ¡ËÊ¡²¬¡¦UTERO¡¿GUEST:elephant *SOLD OUT
2·î28Æü¡ÊÅÚ¡ËËÌ³¤Æ»¡¦»¥ËÚSOUND CRUE¡¿GUEST:Cuckoo
3·î14Æü¡ÊÅÚ¡ËµþÅÔ¡¦KYOTO MUSE¡¿GUEST:KOTORI
3·î28Æü¡ÊÅÚ¡ËÅìµþ¡¦WWW X¡¿GUEST:cinema staff *SOLD OUT
¥Á¥±¥Ã¥È¹ØÆþ¡§https://t.pia.jp/pia/event/event.do?eventCd=2532595
