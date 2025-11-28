¼Ú¶âÁí³Û1000Ëü±ß¤ÎÉ×¡Ö¼«Ê¬¤ÏÊÑ¤ï¤ë¡×¡Ä¤â¤¦°ìÅÙ¿®¤¸¤¿¤¤ºÊ¤Ë¹¾¸¶·¼Ç·¤¬Á÷¤Ã¤¿¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤È¤Ï¡©
¥¹¥Ô¥ê¥Á¥å¥¢¥ê¥¹¥È¤Î¹¾¸¶·¼Ç·¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò¤Ä¤È¤á¡¢ÈÖÁÈ¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Î±üÇ÷¶¨»Ò¤È¤ªÁ÷¤ê¤¹¤ëTOKYO FM¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖDr.Recella presents ¹¾¸¶·¼Ç· ¤ª¤È¸ì¤ê¡×¡£
11·î23Æü¡ÊÆü¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢¼Ú¶â¤ò·«¤êÊÖ¤¹É×¤ò¿®¤¸¤¿¤¤¤ÈÇº¤à¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¤ÎÁêÃÌ¤Ë¡¢¹¾¸¶¤¬¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÁ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¤ÎÁêÃÌ¡ä
¤â¤È¤â¤È¤¹¤´¤¯Í¥¤·¤¤¼ç¿Í¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ª¶â¤Î´ÉÍý¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¿Í¤Ç¡¢º£¤Þ¤Ç²¿ÅÙ¤â¼Ú¶â¤¬È¯³Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼Ú¶â¤¬È¯³Ð¤¹¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ï¡¢·è¤Þ¤Ã¤Æ»ä¤¬»Ò¤É¤â¤ò¿È¤´¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¡£ÊÌ¤ì¤ë¤ËÊÌ¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£°ìÅÙ¤·¤¿¼Ú¶â¤¬ËÄ¤ì¾å¤¬¤ê¡¢¤½¤Î·ë²Ì¡¢Áí³Û1,000Ëü¶á¤¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ÏÊÑ¤ï¤ë¡£ÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤ë¡×¤ÈÉ×¤Ï¸À¤¤¤Þ¤¹¡£¼þ¤ê¤«¤é¥Ð¥«¤À¤È»×¤ï¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢»ä¤Ï¤½¤ó¤Ê¼ç¿Í¤ò¤â¤¦°ìÅÙ¿®¤¸¤Æ¤ß¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢»þ¡¹ÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤âÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£¿Í¤ò¿®¤¸¤ë¤¿¤á¤ËÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤Ã¤Æ²¿¤Ç¤¹¤«¡£¤³¤ó¤Ê»ä¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ã¹¾¸¶¤«¤é¤Î²óÅú¡ä
¿®¤¸¤ë¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï¡¢°Õ³°¤È´Ö°ã¤Ã¤ÆÂª¤¨¤ë¤È¤è¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
»þ¡¹¡¢¡Ö¿®¤¸¤ë¡×¤Ã¤Æ¡Ö²£Ãå¡×¤À¤Ê¤È»×¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤ò¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤«¡ÖÉ×¤ò¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡¢»þ¡¹²£Ãå¤À¤Ê¤È¡£ÆÃ¤Ë»Ò¤É¤â¤Ë´Ø¤·¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¿®¤¸¤ë¡×¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¼êÅÁ¤¤¤Ê¤µ¤¤¡¢»ØÆ³¤·¤Ê¤µ¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊüÇ¤¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï¤Þ¤À¤¤ì¤¤¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢¡Ê¿®¤¸¤ë¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï¡Ë²£Ãå¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Ï¤½¤³¤ÇÅØÎÏ¤·¤Ê¤¤¤«¤é¡£¡Ö»ä¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ò¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ã¤Æ¤¿¤ÀÁê¼ê¤Ë¤ä¤é¤»¤ë¤³¤È¤À¤±¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ï²¿¤â¤·¤Ê¤¤¤Î¡£
¤´¼ç¿Í¤È°ì½ï¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤½¤ì¤Ï°¦¾ð¤¬¤¢¤Ã¤Æ°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£¤ª¶â¤Î¤³¤È¤Ç¡Ö¿È¤´¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤éÊÌ¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤«¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤³¤ì¤ÏÁêÃÌ¼Ô¤µ¤ó¼«¿È¤Ë¤â³Ø¤Ó¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¤â¤·¡¢»ä¤¬ÁêÃÌ¼Ô¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬²¿ÅÙ¤«È¯³Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢Å°ÄìÅª¤Ë´ÉÍý¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¡£¤À¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤Ç¤ª¶â¤Î´ÉÍý¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤À¤â¤Î¡£¤Ç¤â¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ÏÊÑ¤ï¤ë¡£ÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤ë¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¡¢¤Ç¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤À¤«¤é¡£¸ÀÍÕ¤ÏÀ¨¤¯¶²½Ì¤Ê¤ó¤À¤±¤ì¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤³¤³¤Þ¤Ç¤¯¤ë¤È¤Í¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤´ÉÂµ¤¤Ë¶á¤¤¤È»×¤¦¤Î¡£²¿²ó¤â¡¢¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤À¤Ã¤¿¤é½õ¤±¤Æ¤¢¤²¤¿¤Û¤¦¤¬¤è¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤ò¤Í¡¢¡Ö¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢É½¸½¤Ï°¤¤¤±¤ì¤É¡¢Îã¤¨¤Ð¡¢¥±¥¬¤ò¤·¤ÆÊâ¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡ÖÊâ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²¿¤«¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ò¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤¢¤²¤ë¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤À¤È»×¤¦¤Î¡£
»Ò°é¤Æ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢»Ò¤É¤â¤ËÂÐ¤·¤Æ³Ý¤±À¼¤À¤±¤ò¤¹¤ë¿Æ¸æ¤µ¤ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¡Ö¤Ï¤¤¡¢¤ä¤ê¤Ê¤µ¤¤¡×¡Ö´èÄ¥¤ê¤Ê¤µ¤¤¡ª¡×¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢Îã¤¨¤Ð¾®¤µ¤¤»Ò¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤ª¤â¤Á¤ã¤Î¤ªÊÒÉÕ¤±¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤Þ¤º°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¢¤²¤Ê¤¤ã¡£¼ÂºÝ¤Ë¤ä¤ë»Ñ¤ò¸«¤»¤Ê¤¤¤È²±¤¨¤Þ¤»¤ó¤è¡¢»Ò¤É¤â¤Ï¡£¤½¤ì¤ò¤Í¡¢¡Ö¤Û¤é¡¢¤ä¤Ã¤Æ¡ª¡×¤Ã¤Æ¹æÎá¤À¤±¤Ç¡¢¡Ö¤ä¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Í¡ª¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
ÁêÃÌ¼Ô¤µ¤ó¤â»Ò°é¤Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢É×¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬¶ìÏ«¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸«¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¹¥¤¤Ç°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡© ¤À¤Ã¤¿¤é¤Ð¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¤Ç¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ï½õ¤±¤Æ¤¢¤²¤Ê¤¤¤È¡£¤â¤·¡¢¼êÅÁ¤ï¤ì¤ë¤Î¤ò·ù¤¬¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤Ï¤Í¡¢¸«¼Î¤Æ¤¿¤Û¤¦¤¬¤è¤¤¤È»×¤¦¡£¤À¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ï³Î¿®ÈÈ¤À¤â¤ó¡£
¡Ö²¶¤Î¤ä¤êÊý¤¬¤¢¤ë¤«¤é¼«Í³¤Ë¤ä¤ë¡×¤È¤«¤Ã¤Æ¡¢¼«Í³¤Ç¡Ê¼Ú¶â¤¬¡Ë1,000Ëü±ß¶á¤¯¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¤Õ¤¶¤±¤ó¤Ê¡ª¡ª¡×¤Ã¤ÆÏÃ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤â¤·¡¢°µ¤¤¬¤Ê¤¯¤½¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ê¤é¡¢¤ª¶â¤Î´ÉÍý¤·¤Æ¤¢¤²¤ì¤ÐÌ¤Á³¤ËËÉ¤²¤ë¤È»×¤¦¤Î¡£
²á´³¾Ä¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤°¦¾ð¤ÎÉ½¤·Êý¤Ã¤ÆÆñ¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£¤Ç¤â¡¢»Ñ¤Ï¸«¤»¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¡¢É×ÉØ¤â»Ò°é¤Æ¤È°ì½ï¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£¶µ¤¨¤Æ¤¢¤²¤Ê¤¤¤È¡£µÕ¤Ë¼«Ê¬¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¡£¤À¤«¤é¡¢°é¤ß¹ç¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡ü¹¾¸¶·¼Ç·¡¡º£Ìë¤Î³Ê¸À
¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¡Ö¿®¤¸¤Æ¤ë¡ª¡×¤Ë¡È²£Ãå¡É¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§Dr.Recella presents ¹¾¸¶·¼Ç· ¤ª¤È¸ì¤ê
ÊüÁ÷Æü»þ¡§TOKYO FM¡¿FM Âçºå Ëè½µÆüÍË 22:00¡Á22:25¡¢¥¨¥Õ¥¨¥à»³±¢ Ëè½µÅÚÍË 12:30¡Á12:55
½Ð±é¼Ô¡§¹¾¸¶·¼Ç·¡¢±üÇ÷¶¨»Ò
ÈÖÁÈWeb¥µ¥¤¥È¡§http://www.tfm.co.jp/oto/