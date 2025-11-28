広島からドラフト１位で指名された仙台大・平川蓮外野手（２１）が２８日、北海道札幌市内で入団交渉に臨み、契約金１億円プラス出来高払い５０００万円、年俸１６００万円で仮契約を結んだ。

札幌国際情報高校を卒業するまで１８年間を過ごした地元で仮契約を実施した。夏の甲子園全国最多４１度出場の北海高校で指揮を執り、１６年夏に全国準優勝を果たしている父・敦氏と母・陽子さんに見守られながら会見に臨み、「もっと練習しないといけない。野球が仕事になるのでもっと頑張らないといけない」と気持ちを新たにした。

今でこそ大学生離れの肉体を手に入れたが、誕生日は同級生で２番目に遅い３月３１日。出産予定日の４月２日に生まれていれば、現大学３年生世代だった。小学生時代は周囲と比べて小柄だったというが、高身長の両親のＤＮＡを受け継ぎ、今では１８７センチまで成長。大学入学後の肉体改造で体重も９３キロまで増やし、「（３月３１日生まれが）ハンデと思ったことはない。何がハンデなのかわからない」。最大約１年の差を物ともせず、ドラ１まで駆け上がった。

高校野球の試合中は表情を崩すことがない敦氏も、この日ばかりは親のまなざしで息子の会見を見守った。大学進学時、プロ入りは想像していなかったといい「（社会人などで）野球が続けられるような力がついてればいいと思っていた。まさかプロとかドラフト１位とか、そこまでは全く思っていなかった。よっぽど頑張ったんだと思う。まだ実感が湧かない。１年でも長く活躍できるプロ野球選手になってほしい」と、穏やかな表情でエールを送っていた。