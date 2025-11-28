お正月は「劇場型花火」で決まり！モビリティリゾートもてぎ「New Year HANABI」2年ぶり1月2日開催
モビリティリゾートもてぎ(栃木県茂木町)で2026年1月2日(金)に、2年ぶりとなる冬の花火イベント「モビリティリゾートもてぎ New Year HANABI」を開催。サーキットの夜空を舞台に、鮮やかな花火が目線の高さと上空で打ちあがる劇場型花火を鑑賞できる。各種前売観覧券を発売中。
【写真】通常の目線に近い下段、見上げて鑑賞する上段の2画面に花火が打ち上がる
■新年を祝う特別な花火体験！目線の高さと上空で舞う2画面ショー
新年の特別な一日を、家族みんなで忘れられない思い出にしたい--そんな願いを叶えてくれるのが、モビリティリゾートもてぎの「New Year HANABI」。
豊かな自然に囲まれたサーキットは、周囲に遮蔽物や光がない完全に近い暗闇。コースを見下ろすように設置された観覧席から、目線の高さと上空の2画面で打ち上がる花火が楽しめる。この独特な視点の切り替わりを活かした演出は、まさにモビリティリゾートもてぎならではだ。
音楽と花火のシンクロ演出も見逃せない。1998年から先駆的に取り組んできたこの技術は年々磨かれ、現在では「最も感動する花火大会の1つ」と称されるまでに。花火を手がけるのは、全国花火競技大会で優勝・上位入賞の常連「菊屋小幡花火店」(群馬県)。創業150周年を誇る老舗煙火店の匠の技で、一つひとつ丁寧に作り上げられた日本最高峰の花火が、新年の夜空を華やかに彩る。
■あなたにぴったりの観覧席はどれ？
花火を心ゆくまで楽しむなら、予算や目的に合わせた観覧席選びがポイント。最もリーズナブルなのは「自由席」で、高校生以上3000円、中学生2000円、3歳〜小学生1000円。家族4人でも1万円以下で楽しめるのがうれしい。
もう少しいい席で観たいなら「A席」がおすすめ。高校生以上3800円、中学生2800円、3歳〜小学生1800円で、劇場型花火を最も堪能できる人気席だ。中央エントランスからのアクセスもよく、トイレや売店が近いため、小さな子ども連れでも安心。
グループで楽しむなら「ビクトリーコーナーテラス」(1万7200円〜2万1200円)が最適。4〜6名で利用でき、テーブル付きで食事をしながら花火鑑賞ができる。駐車場も近いので、移動の負担も少ない。
パノラマビューを楽しみたいなら「プレミアムA席」(高校生以上5200円)や「S席」(3歳以上4500円)へ。最上段からの眺望は格別で、入退場もスムーズなのが魅力。ワンランク上の体験を求める人には、エグゼクティブスイート(3歳以上2万3500円)やVIPスイート(3歳以上1万6500円)など、食事付き・暖房完備の特別席も用意されている。
■花火までの時間も充実！冬のイベントで1日中楽しめる
花火の打ち上げは17時30分からだが、昼間から楽しめるのがモビリティリゾートもてぎの魅力。2025年11月22日からスタートした「森のぽかぽかウィンター」では、ハローウッズで薪割りや焚火の火おこし体験ができる。スモア作りや温かいおしるこ作りに挑戦したり、冬の素材を使ったハーバリウムなどのものづくり体験も。InstagramやXに投稿すると、現地でオリジナルトートバッグがもらえるフォトコンテストも実施中だ。
さらに注目は「ぽかぽかキーワードラリー with meito」。1970年の発売以来愛され続ける「アルファベットチョコレート」とのコラボイベントで、パーク内に設置されたポイントを巡って4つのキーワードを集めると、ポケットサイズのアルファベットチョコレートがもらえる。2025年11月22日〜1月12日(祝)の土日祝と年末年始には、ラリークリア者限定で焚火マシュマロ体験も実施。子どもたちが夢中になること間違いなし。
■お得に楽しむならパークパスポートも要チェック
前売観覧券購入者限定で、2025年1月2日(金)有効のパークパスポートが特別価格で購入可能。小学生以上3200円、3歳〜未就学児2000円で、アスレチックや立体迷路、クルマのアトラクションなど、さまざまなアクティビティが楽しめる。駐車券も前売りで4輪2000円、2輪600円で購入できる。前売券の販売状況によっては当日券の販売を行わない場合もあるため、事前購入がおすすめ。
■アクセス良好！東京から約2時間の好立地
モビリティリゾートもてぎは、東京から車で約2時間とアクセス良好。河川敷の花火大会とは違い、トイレやフードコート、駐車場などの施設が充実しているのも子連れには心強い。雨天決行(荒天時のみ中止)で、予定が立てやすいのもありがたい。
2年ぶりの開催となる「New Year HANABI」。人気の指定席は完売必至なので早めのチェックを。お正月の特別な思い出づくりに、家族みんなでモビリティリゾートもてぎの劇場型花火を味わってみては？
【前売観覧券】
■自由席観覧券
高校生以上：3000円
中学生：2000円
3歳〜小学生：1000円
■座席指定席観覧券
A席
高校生以上：3800円
中学生：2800円
3歳〜小学生：1800円
プレミアムA席
高校生以上：5200円
中学生：4200円
3歳〜小学生：3200円
S席
3歳以上：4500円
■ビクトリーコーナーテラス(区画人数分の観覧券込み)
ボックスシート(5名分)：2万1200円
ドームテントシート(4名分)：1万7200円
パーティーテーブルシート(6名分)：2万1200円
フリーエリア(5名分)：1万9200円
■特別席
エグゼクティブスイート／プライベートスイート：2万3500円(3歳以上共通)
VIPスイート：1万6500円(3歳以上共通)
【前売駐車券】
4輪：2000円
2輪：600円
【前売パークパスポート】(観覧券購入者限定特別価格)
小学生以上：3200円
3歳〜未就学児：2000円
※販売期間：販売中〜2026年1月1日(祝)
※前売観覧券の販売状況によっては、当日券の販売を行わない場合がございます。予めご了承ください。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
