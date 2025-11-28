Image: Le Creuset

気になっているアイテムがセールになると嬉しい。神様が買いなさいと後押ししている気分になります。

もし、この冬たっぷり煮込み系お料理したいなら、大きなお鍋が気になっているなら、神様が、今、買いなさいと言っています。

AmazonのBFセールでル・クルーザのお鍋が最大47％オフ！

ル・クルーゼ(Le Creuset) 鋳物 ホーロー 鍋 ココット・ロンド 28 cm チェリーレッド ガス IH オーブン 対応 【日本正規販売品】 29,664円 Amazonで見る PR PR

色もサイズも豊富

煮込み料理が美味しくできるおしゃれ鍋のド定番、ル・クルーゼ。

熱伝導と蓄熱性にすぐれたホーロー鍋、ドーム型のフタで蒸気が素材をふっくら包み込んで調理。結果、煮込み料理がじっくり、ふっくら、味しみしみにできあがります。お鍋の色やサイズが豊富なのも魅力です。

大きなサイズを選べば、ポトフ、豚汁、おでんなどなど、がっつり大量に作れます。ポトフ・豚汁の残りからそのままカレーアレンジもできる量。家族がいても数日分はいけます。30cmなんてほぼ魔女の料理風景です。

Image: Le Creuset

開催中のAmazon BFセールでは、色やサイズによって割引率は異なるものの15%程度から最大47％オフまで。最も値引率が高いのは、大容量28cmのチェリーレッドで47％オフ、2万9664円。さらに大きな魔女クラスの30cmオレンジも46％オフの3万2969円。

冬休み、大きなお鍋でいっそ毎日カレーにしません？

Source: Amazon