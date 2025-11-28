子どもの未来全力応援委員会による『みんなが知らないお仕事図鑑100』（内外出版社）が11月26日（水）に発売された。

【画像】SATや水中溶接士など、子どもがワクワクするような100種の珍しい仕事を、年収や資格と併せて紹介

小学校高学年～中学生向けのお仕事図鑑。全ページふりがなつき。先生やスポーツ選手など、みんなが知っているお仕事ではなく、SATや南極観測隊、氷彫刻家や水中溶接士など、みんなが知らないお仕事を100紹介する。

世の中には1万8000種類の仕事があり、その中には専門学校に行く必要のある仕事や、年齢制限がある仕事も。だから、小学生や中学生のうちにどんな仕事があるのかを知っておくことが何よりも重要だ。本書では、子どもがワクワクするような面白い仕事をたくさん紹介している。年収や勤務時間、必要な資格なども掲載しているので、将来について考えるきっかけになるかもしれない。

■目次Part1：ヒーローになれる！ 正義の味方・お悩み解決・人気者の仕事Part2：ロマンを追う！ 乗り物・スポーツに関わる仕事Part3：地球と共に働く！ 自然・生き物・食べ物に関わる仕事Part4：センスを発揮！ 芸術・デザイン・香りに関わる仕事Part5：特技を活かす！ 音楽・文字・声に関わる仕事Part6：日本の風景をつくる！ 建築・神仏に関わる仕事

■著者プロフィール子どもの未来全力応援委員会子どもたちの未来を応援する委員会。全国の有志が集まり、日本の子どもたちが夢を持って楽しく生きられるよう、今日も全力で応援している。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）