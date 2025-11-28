テレ朝・山本雪乃アナ、義姉は元TBS加藤シルビアと初告白 “運命的な出会い”まで明かす親密エピソードも
テレビ朝日アナウンサーの山本雪乃（33）が28日、自身のインスタグラムを更新。義姉が元TBSの加藤シルビア（39）であることを明かした。
山本は投稿で「こちら、私の義姉、シルビアさんです！」と紹介し、兄と加藤が結婚して9年が経つことに触れた。「シルビアさんのおかげで、かわいくて楽しい4人の甥姪のおばになれました」とつづり、にぎやかで明るい家族関係をうかがわせた。
さらに、「家族になる前からずっと見てきました」と、アナウンサーとして活躍する加藤への敬意を表明。大学時代に訪れたアナウンススクールの説明会では、「現役アナウンサーにきてもらいました」と紹介されて登場したのが加藤だったと明かし、「私が初めて生で見たアナウンサーが、のちの義姉ということです」と驚きのエピソードを披露した。
山本は兄と加藤の出会いについて「まったく関係のないところでの兄との出会い」と語り、偶然の積み重ねに「本当に不思議な縁を感じます」とその巡り合わせに感慨をにじませた。
加藤については「会うといつも褒めてくれる優しい義姉」としつつ、「ゴーイングマイウェイなところが実に気持ちよく、カッコいい！自慢の家族であります」と尊敬を込めて紹介している。
山本アナは、岡山県出身。早稲田大学 文学部教育学コース卒業後の2014年4月、テレビ朝日に入社。2015年よりバラエティ番組『日本人の3割しか知らないこと くりぃむしちゅーのハナタカ！優越館』、スポーツ番組『やべっちF.C.』、情報番組『羽鳥慎一モーニングショー』などを担当。
加藤アナは2008年に入社。1年目から『はなまるマーケット』、3年目から『みのもんたの朝ズバッ！』などを担当した。2016年に山本氏と結婚し、17年9月に第1子男児、18年10月に第2子女児を出産。21年6月に第3子を出産した。3児の母として子育てと仕事を両立し、23年に職場復帰を果たした。
24年12月には、TBS系『Nスタ』（月〜金 後3：49）に出演し、第4子を妊娠したことを報告。今年2月をもって約17年勤務した同局を退社し、同4月に自身のインスタグラムを更新して、第4子出産を報告。今年9月には、都内で行われたイベントで夫・山本浩平氏と“夫婦初共演”を果たした。
