＜第１夜：１１月２９日（土）深夜１時２５分～放送＞＜第２夜：１２月６日（土）　深夜１時３０分～放送＞「なんで私がサレ女なの？」浮気された経験がある女性ディレクターが作る浮気撲滅番組！見取り図と浮気撲滅に向けて徹底議論！

テレ東では、2025 年 11 月 1 日より毎週土曜深夜に刺激的でクセになる！中毒性抜群の新バラエティ枠「くるバラ」をスタート！第1弾は“乙女のお金事情”を覗き見する、深夜のガールズトークバラエティ「深夜の金欲 乙女の会」を放送。第2弾は、結婚したい女性たちが、結婚観や婚活についてホンネを語り尽くすトークバラエティ「婚活ヌマ子の憂鬱」。

そして第３弾となる今回は浮気された女性―通称“サレ女”が作る執念の浮気撲滅バラエティ「なんで私がサレ女なの？」を放送！MCは見取り図。第１夜のゲストは竹財輝之助＆ニシダ（ラランド）、第2夜のゲストに本田康祐（OWV）＆ニシダ（ラランド）を迎え、サレ女ディレクターと４人が徹底議論。

第１夜では、約１ヵ月総勢436人の女性にインタビューを敢行！「どんな髪型？」「どんな顔の系統？」番組独自のリサーチで浮かび上がった浮気しそうな男性の顔を大公開！さらに令和の浮気調査の実態とは！？探偵に浮気調査の方法を教えてもらうことに！また浮気に対する価値観の違いから４人とサレ女ディレクターが一触即発！「こちらはデータをもとにお話しているので」「女ひろゆきやん…」サレ女ディレクターの攻撃に見取り図タジタジ！？

さらに第２夜では、女性に与えられた天賦の才能「女の勘」を紹介！さらに浮気を見抜ける!?グッズを紹介。「精液が光る？」驚きの事実に見取り図戦慄！？さらに「もし見取り図・盛山が不倫してしまったら？」と仮定していくらお金を払わなければいけないのか慰謝料＆違約金シュミレーションを実施！また第1夜では和解できなかったサレ女ディレクターと見取り図たち。今回こそは和解できると思いきや？あの男が大暴走！！

【トークテーマ】

第１夜

「約１カ月総勢436人に調査！浮気しそうな男性の見た目の特徴とは！？」

「ここまできたか…令和の浮気調査の実態とは！？」

「妻や彼女がもし浮気をしたらどうする？この質問をきっかけにサレ女ディレクターと見取り図たちが一触即発！」

第２夜

「女性に与えられた天賦の才能『女の勘』を徹底調査！」

「浮気を見抜ける!?グッズを紹介！精液が光るとは一体…！？」

「ギリギリシュミレーション！もしも見取り図・盛山が不倫をしたら一体いくら違約金・慰謝料が発生する！？」

「『あなたたちが浮気しない男性を見抜けていないだけ』盛山のこの発言がきっかけでまたしても一触即発！？」

≪プロデューサーコメント≫

■畦元海帆

恋人の浮気を知った時の、血の気が一気に引いて身体に力が入らなくなる感覚。あれは一生のトラウマものです。

実は経験したことある方も多いのではないでしょうか？そんな悲しむサレ女を減らすべく、実際にサレ女たちが汗を流してこの番組を作りました。この番組を見たら浮気なんてしないと誓うと思います。

≪番組概要≫

【タイトル】なんで私がサレ女なの？

【放送日時】

第1夜：11月29日 土曜深夜1時25分～深夜2時10分

第2夜：12月6日 土曜深夜1時30分～深夜2時15分

【放送局】テレビ東京

【出演者】

第1夜：見取り図・ニシダ（ラランド）・竹財輝之助

第2夜：見取り図・ニシダ（ラランド）・本田康祐（OWV）

【プロデューサー】畦元海帆

