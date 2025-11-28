J通算400試合以上出場の38歳が今季限りで引退「２つのクラブのユニフォームを着てプレーできたことを誇りに思います」
ヴァンフォーレ甲府は11月28日、柏好文が2025シーズンをもって現役を引退することを発表した。
山梨県出身の38歳。韮崎高から国士舘大に進学し、卒業後の2010年に甲府でプロキャリアをスタート。2014年にサンフレッチェ広島に移籍し、11シーズンにわたり活躍。今季に古巣へ復帰していた。
「この度、契約満了により、今シーズンをもってプロサッカー選手を引退することになりました」
甲府の公式サイトを通じて、柏は引退を報告。「ヴァンフォーレ甲府では、地元である山梨の地でプロとしてキャリアをスタートさせていただき、現役生活の最後にこのクラブで引退できたことを嬉しく思います」とし、次のように続ける。
「そして、今年１年は病と闘い、それを乗り越えピッチに戻ったときのスタジアムの歓声や声援は忘れることはありません。改めて故郷でプレー出来た喜び、そしてみなさんの愛情を強く感じました。
サンフレッチェ広島ではJリーグ制覇、ルヴァンカップ優勝と２度のタイトルを経験させていただきました。優勝したときの感動、チャンピオンシップでのゴール、広島最後の試合での横断幕、この先も忘れることはありません。かけがえのない11年間をありがとうございました。
この２つのクラブのユニフォームを着てプレーできたことを誇りに思います。たくさんの人に恵まれ幸せなキャリアを送ることができました！16年間本当にありがとうございました」
今季のJ２最終節を残し、ここまで通算でJ１では350試合32得点、J２では58試合５得点を記録。歴戦の名手がついにスパイクを脱ぐ。
