²Æì¸©Í¿Æá¹ñÅç¤Ø¤Î¥ß¥µ¥¤¥ëÇÛÈ÷¡¢¡Ö·³¹ñ¼çµÁ¤ÎÍ©Îî¤¬ÆüËÜ¤ò×Ñ×Ë¡×¤ÈÃæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢
²Æì¸©¡¦Í¿Æá¹ñÅç¤Ø¤ÎÃæµ÷Î¥ÃÏÂÐ¶õ¥ß¥µ¥¤¥ëÇÛÈ÷·×²è¤ËÃæ¹ñ¤¬¶¯¤¯È¿È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£³°¸òÉô¤ÎÊóÆ»´±¤Ï¡ÖÃÏ°è¤Î¶ÛÄ¥¤òÀ¸¤ß·³»öÅªÂÐÎ©¤òÍ¶È¯¤¹¤ë¡×¤ÈÈóÆñ¡£Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö·³¹ñ¼çµÁ¤ÎÍ©Îî¤¬ÆüËÜ¤ò×Ñ×Ë¡Ê¤Ï¤¤¤«¤¤¡Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¡Ø·³»öÂç¹ñ¡Ù¤ÎÌî¿´¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤¢¤ë¡×¤Ê¤É¤È»ØÃÆ¤·¤¿¡£
Í¿Æá¹ñÅç¤ÏÆüËÜ¤ÎºÇÀ¾Ã¼¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢ÂæÏÑ¤Þ¤ÇÌó110¥¥í¤Îµ÷Î¥¤Ë¤¢¤ë¡£Î¦¾å¼«±ÒÂâ¤ÎÃæµ÷Î¥ÃÏÂÐ¶õÍ¶Æ³ÃÆÉôÂâ¤ÎÇÛÈ÷¤¬·×²è¤µ¤ì¡¢¾®Àô¿Ê¼¡ÏºËÉ±ÒÁê¤Ï23Æü¤Ë¸½ÃÏ¤ò»ë»¡¤ËË¬¤ì¤¿¡£¾®ÀôËÉ±ÒÁê¤Ï¡ÖÇÛÈ÷¤¹¤ë½àÈ÷¤òÃå¼Â¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¡ÖÇÛÈ÷¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆüËÜ¤¬ÉðÎÏ¹¶·â¤ò¼õ¤±¤ë²ÄÇ½À¤òÄã²¼¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤È¤ÎÇ§¼±¤â¼¨¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢Ãæ¹ñ³°¸òÉô¤ÎÌÓÇ«ÊóÆ»´±¤Ï24Æü¤ÎÄêÎã²ñ¸«¤Ç¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤ÎÂæÏÑÍ»ö¤ò¤á¤°¤ëÈ¯¸À¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¡Ö¤³¤ÎÆ°¤¤Ï¶Ë¤á¤Æ´í¸±¤Ç¡¢¶áÎÙ½ô¹ñ¤ä¹ñºÝ¼Ò²ñ¤Ë¿¼¹ï¤Ê·üÇ°¤òÊú¤«¤»¤ë¡×¤È·Ù²ü´¶¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤¿¡£
ÇÛÈ÷·×²è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ãæ¹ñÌÖ¤Ï¡Ö2024Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¤ÎÅÅ»ÒÀïÉôÂâ¤âÍ¿Æá¹ñÅç¤ËÃóÎ±¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¾¹ñ¤ÎÄÌ¿®¤ÈÀ©¸æ¥·¥¹¥Æ¥à¤òË¸³²¤¹¤ëÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£Æ±Åç¤Ëº£¸å¥ß¥µ¥¤¥ë¤¬ÇÛÈ÷¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤ÏËÜ¼ÁÅª¤Ë¶ñÂÎÅª¤ÊÂÐ¾Ý¤ò¹Ê¤Ã¤¿¹¶·âÅª¤ÊÇÛÈ÷¤È¤Ê¤ë¡×¤ÈÊóÆ»¡£¡Ö¿·¤¿¤Ê·³»öÂÐÖµµòÅÀ¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÂæÏÑ¼þÊÕ¤ÎÀïÎ¬Åª¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬Êø²õ¤·¡¢¤Ò¤¤¤Æ¤ÏÃÏ°è¤Î¶ÛÄ¥¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤ë¡×¤È¤·¤¿¡£Í¿Æá¹ñÅç
Â³¤¤¤Æ¡ÖÆüËÜ¤Îº£²ó¤Î¥ß¥µ¥¤¥ëÇÛÈ÷¤Ï¸ÄÊÌ¤ÎÆ°¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÆüËÜ¤Ë¤è¤ë¶áÇ¯¤Î·ÏÅýÅª¤Ê·³»ö³ÈÄ¥¿ä¿Ê¤È·³¹ñ¼çµÁ¤Ø¤ÎÀÜ¶á¤ÎÉ¬Á³Åª¤Ê·ë²Ì¤À¡×¤È»ØÅ¦¡£¡Öº£²ó¤Î¥ß¥µ¥¤¥ëÇÛÈ÷¤ò¹â»Ô¼óÁê¤Î¸í¤Ã¤¿È¯¸À¤È´ØÏ¢ÉÕ¤±¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤³¤ÎÆ°¸þ¤Ï¶Ë¤á¤Æ´í¸±¤À¡£¡ØÂæÏÑÍ»ö¡Ù¤È¤¤¤¦Ì¾ÌÜ¤Ë¤ÏÆüËÜ¤Î·³»öÎÏ¤Î¡Ø½Ð·â¡Ù¤È¤¤¤¦´ë¤ß¤¬±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÈãÈ½¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡ÖÃæµ÷Î¥¥ß¥µ¥¤¥ë¤ÎÍ¿Æá¹ñÅçÇÛÈ÷¤Ï·³¹ñ¼çµÁ¤ÎÍ©Îî¤¬ÆüËÜ¤ò×Ñ×Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¤â¤Î¤À¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö15Ç¯¤Î¿·°ÂÊÝË¡¤Î²Ä·è¡¢½¸ÃÄÅª¼«±Ò¸¢¤Î¹Ô»ÈÍÆÇ§¤«¤é¡¢¡ØÈ¿·âÇ½ÎÏ¡Ù¤ÎÊÝÍ¤ä¡ØÀì¼éËÉ±Ò¡ÙÊý¿Ë¤ÎÅ¾´¹¡¢¡ØÈó³Ë»°¸¶Â§¡Ù¤ÎÊü´þ¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤Þ¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ï°ìÊâ¤º¤ÄÂè2¼¡À¤³¦ÂçÀï¸å¤ÎÊ¿ÏÂ¤Ë¤è¤ë¡ÖÂ«Çû¡×¤òÇË¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¤½¤Î¿¿¤Î°Õ¿Þ¤Ï¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ø³°Éô¤Î¶¼°Ò¡Ù¤ò¸À¤¤¤Ï¤ä¤·¡¢¼«±ÒÂâ¤Î³ÈÄ¥¤òÀµÅö²½¤·¡¢·³»ö³èÆ°¤ÎÈÏ°Ï¤ò³ÈÂç¤·¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¡Ø·³»öÂç¹ñ¡Ù¤ÎÌî¿´¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤¢¤ë¡×¤È¸ìµ¤¤ò¶¯¤á¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤ÇÃæ¹ñÌÖ¤Ï¡ÖÆüËÜÀ¯ÉÜ¤ÏÆîÀ¾½ôÅç¤ò·³»öÅªÁ°Àþ¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤â¡Ø°ÂÁ´¡Ù¤òÆÀ¤é¤ì¤º¡¢ÃÏ°è¾ðÀª¤ò¤è¤ê´í¸±¤Ë¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÇ§¼±¤¹¤Ù¤¤À¡×¤È¶¯Ä´¡£¡ÖÀ¤³¦³Æ¹ñ¡¢ÆÃ¤Ë¥¢¥¸¥¢¤ÎÎÙ¹ñ¤Ï¶¦¤ËÆüËÜ¤Î¡Ø¿··¿·³¹ñ¼çµÁ¡Ù¤Î¶ËÅÙ¤Î´í¸±À¤Ë·Ù²ü¤¹¤Ù¤¤À¡£Ê¿ÏÂ¤ÏÆÀÆñ¤¤¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤ò¼é¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£·³¹ñ¼çµÁ¤ÏÀ¤³¦¤ò³²¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢É¬¤º¼«ÌÇ¤Î±¿Ì¿¤ò¤¿¤É¤ë¡£¤³¤ì¤ÏÎò»Ë¤¬·«¤êÊÖ¤·¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤À¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£¡ÊÊÔ½¸/Æü¸þ¡Ë