11·î29Æü¤ËÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¡Ø¥Ù¥¹¥È¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È2025¡Ù¤¬ÊüÁ÷¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢25²óµÇ°ÆÃÊÌ´ë²è¤È¤Ê¤ë¡Ö8ÁÈÂ·¤¤Æ§¤ßÌ¾¶Ê¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ë¥á¥É¥ìー¡×¤Ç³Æ¥°¥ëー¥×¤¬²Î¾§¤¹¤ë³Ú¶Ê¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
³Æ¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î²Î¾§³Ú¶Ê¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¡£¡Ö8ÁÈÂ·¤¤Æ§¤ßÌ¾¶Ê¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ë¥á¥É¥ìー¡×¤Ï¡¢20»þ50Ê¬º¢¥ª¥ó¥¨¥¢Í½Äê¡£
¢£¡Ö8ÁÈÂ·¤¤Æ§¤ßÌ¾¶Ê¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ë¥á¥É¥ìー¡×²Î¾§³Ú¶Ê
Hey! Say! JUMP¡ÖÌë¶õ¥Î¥à¥³¥¦¡×¡ÊSMAP¡Ë
timelesz¡ÖCan do! Can go!¡×¡ÊV6¡Ë
King & Prince¡ÖÀÄ½Õ¥¢¥ßー¥´¡×¡Ê½¤Æó¤È¾´¡Ë
SixTONES¡Ö¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¡¦¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡×¡ÊKinKi Kids¡Ë
Travis Japan¡ÖÌ´Êª¸ì¡×¡Ê¥¿¥Ã¥ー&Íã¡Ë
A¤§! group¡Ö¥Á¥ã¥ó¥«¥Ñー¥Ê¡×¡ÊNEWS¡Ë
Snow Man¡ÖHappiness¡×¡ÊÍò¡Ë
SUPER EIGHT～¥ªー¥ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×～
¢£¾¾ÁÒ³¤ÅÍ¤ÈµÈß·´×Ìé¤¬ÈÖÁÈPR
¤Þ¤¿¡¢11·î29Æü¤Î¡Ø¥·¥åー¥¤¥Á¡Ù¤Ë¤ÏTravis Japan¤Î¾¾ÁÒ³¤ÅÍ¤ÈµÈß·´×Ìé¤¬¡Ø¥Ù¥¹¥È¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È2025¡Ù¤ÎPR¤Î¤¿¤á¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£½Ð±é¤Ï8»þº¢¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ÈÖÁÈ¾ðÊó
ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¡Æü¥Æ¥ì·Ï²»³Ú¤Îº×Åµ¡Ø¥Ù¥¹¥È¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È2025¡Ù
11/29¡ÊÅÚ¡Ë
Âè°ìÉô 15:55～16:55¡¡¢¨´ØÅìÂ¾¤ÇÊüÁ÷
ÂèÆóÉô 19:00～22:54
Áí¹ç»Ê²ñ¡§Ý¯°ææÆ
»Ê²ñ¡§±©Ä»¿µ°ì¡¢¥Ð¥«¥ê¥º¥à¡¢»ÔÐÔÎèÆà¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Ë
½Ð±é¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡§INI¡¢¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É¡¢aoen¡¢Ado¡¢²ÈÆþ¥ì¥ª¡¢¡áLOVE¡¢A¤§! group¡¢m-flo¡¢&TEAM¡¢ÂçÄÍ°¦¡¢Omoinotake¡¢ORANGE RANGE¡¢ÌÚÂ¼¥«¥¨¥é¡¢¤¤ã¤êー¤Ñ¤ß¤å¤Ñ¤ß¤å¡¢King & Prince¡¢Creepy Nuts¡¢Kep1er¡¢SUPER EIGHT¡¢SUPER BEAVER¡¢ Superfly¡¢SixTONES¡¢Snow Man¡¢Da-iCE¡¢timelesz¡¢Ä¶¤È¤¤á¤♡ÀëÅÁÉô¡¢Travis Japan¡¢NiziU¡¢ÇµÌÚºä46¡¢back number¡¢HANA¡¢Perfume¡¢BALLISTIK BOYZ¡¢Æü¸þºä46¡¢Ê¡»³²í¼£¡¢Hey! Say! JUMP¡¢¥Ý¥ë¥Î¥°¥é¥Õ¥£¥Æ¥£¡¢¥Þ¥ë¥·¥£¡¢ME:I¡¢Mrs. GREEN APPLE¡¢M!LK¡Ê¸Þ½½²»½ç¡Ë
¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥¢¥¯¥È¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¡§¹â¶¶³¤¿Í¡ÊKing & Prince/¡Ö¹â¡×¤Ï¡¢¤Ï¤·¤´¤À¤«¤¬Àµ¼°É½µ¡Ë¡¢»ÔÀîÔ¥½½Ïº¡¢RIEHATA
¡Ø¥Ù¥¹¥È¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È2025¡ÙÈÖÁÈ¥µ¥¤¥È
https://www.ntv.co.jp/best-artist/