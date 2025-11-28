Mリーグ機構は「大和証券Mリーグ2025-26」、11月28日の第1試合に出場する4選手を発表した。今シーズンは上位2チームが＋500ポイント台で並走するという展開になっている。試合数も増え、首位攻防戦も増加。今夜はどっちが上に行くのか。

前日、デイリーダブルを決めて首位返り咲きを果たしたEX風林火山。ルーキー永井孝典（最高位戦）が個人首位の大活躍で引っ張っている。一方「軍師」「先生」と呼ばれる勝又健志（連盟）は、チームで唯一のマイナスポイント。ここはトップを取って完済し、成績面でも威厳を取り戻したい。

2位・KONAMI麻雀格闘倶楽部は滝沢和典（連盟）が先発。選手兼監督というポストにも慣れ、個人成績も安定してプラス域を維持できている。好調なほど采配にも余裕が生まれるのは想像に違わないところ。今夜も自分でポイントを稼いで、さらにチームを楽にしたいところだ。

リーグ4位の赤坂ドリブンズだが、この位置にいてもチームポイントはマイナス。それだけ上位がハイレベルであることはわかる。赤坂ドリブンズといえば昨シーズンは4ケタプラスという圧勝を果たしただけに、上位を快走する楽さも知っている。浅見真紀（最高位戦）は、これ以上離されないためにできれば2チームを逆連対させてのトップを狙いたい。

リーグ9位のEARTH JETSは、元気印の逢川恵夢（最高位戦）が先発する。9月26日にうれしいMリーグ初勝利を果たして以降、その後は1度もトップなし。ポイントがそこまでマイナスになっていないのは、2着5回という安定感があってこそ。とはいえトップが偉いルールの中、勝利を積み重ねてこそプラス域が見えてくる。

【11月28日第1試合】

EARTH JETS・逢川恵夢（最高位戦）個人25位 ▲50.6

赤坂ドリブンズ・浅見真紀（最高位戦）個人20位 ＋17.8

EX風林火山・勝又健志（連盟）個人23位 ▲27.3

KONAMI麻雀格闘倶楽部・滝沢和典（連盟）個人6位 ＋164.1

【11月27日終了時点での成績】

1位 EX風林火山 ＋592.1（50/120）

2位 KONAMI麻雀格闘倶楽部 ＋540.9（50/120）

3位 BEAST X ＋150.8（50/120）

4位 赤坂ドリブンズ ▲65.9（48/120）

5位 TEAM雷電 ▲72.4（50/120）

6位 セガサミーフェニックス ▲112.6（48/120）

7位 U-NEXT Pirates ▲188.4（52/120）

8位 渋谷ABEMAS ▲253.3（50/120）

9位 EARTH JETS ▲256.3（50/120）

10位 KADOKAWAサクラナイツ ▲334.9（48/120）

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

