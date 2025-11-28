Mリーグ機構は「大和証券Mリーグ2025-26」、11月28日の第1試合に出場する4選手を発表した。注目は現在、個人2連勝中のBEAST X・中田花奈（連盟）。今回トップが取れれば、個人ランキングで3位以内に入る可能性もある。

【映像】絶好調、中田花奈が出場！3連勝なるか？

中田は1年目が36人中35位、2年目が36人中最下位。まだまだプロ雀士としてのキャリアも少ないが、とにかく実力者を痛いほど感じさせられた2年間だった。ただ今年は12戦して4勝、7連対。ラスは1回しかなく、4着回避率でも2位に入っている。チームもリーグ3位と好調をキープ。今夜も卓上を華やかに舞うか。

好調・中田を止める1番手は、セガサミーフェニックス・浅井堂岐（協会）。前回のトップも含めて3連続連対中で、ついに個人成績もプラスに。6位まで上がってきたチームを支える要因になっている。今やファンからは「俺たちのタカキ」として人気沸騰。マッスルツモで期待に応えたい。

渋谷ABEMAS・白鳥翔（連盟）は、2戦続けて3着。その前は連続トップ、さらにその前は連続2着、そしてその前の連続ラスと、不思議と着順が2度続くジンクスが成立している。ジンクス通りなら、今回は3着以外の順位のはず。もう一度ラスに回るのか、それとも新たなジンクスが生まれるか。

上位の常連、U-NEXT Pirates・瑞原明奈（最高位戦）はまさかの絶不調モード。直近4戦でラス3回、3着1回。あっという間に約200ポイントを溶かしたことになる。チームも7位とボーダーラインを下回り、安定感抜群のチームらしからぬポジション取り。“ゴリラ麻雀”復活はなるか。

【11月28日第1試合】

渋谷ABEMAS・白鳥翔（連盟）個人11位 ＋108.1

セガサミーフェニックス・浅井堂岐（協会）個人19位 ＋50.5

BEAST X・中田花奈（連盟）個人7位 ＋154.8

U-NEXT Pirates・瑞原明奈（最高位戦）個人29位 ▲73.4

【11月27日終了時点での成績】

1位 EX風林火山 ＋592.1（50/120）

2位 KONAMI麻雀格闘倶楽部 ＋540.9（50/120）

3位 BEAST X ＋150.8（50/120）

4位 赤坂ドリブンズ ▲65.9（48/120）

5位 TEAM雷電 ▲72.4（50/120）

6位 セガサミーフェニックス ▲112.6（48/120）

7位 U-NEXT Pirates ▲188.4（52/120）

8位 渋谷ABEMAS ▲253.3（50/120）

9位 EARTH JETS ▲256.3（50/120）

10位 KADOKAWAサクラナイツ ▲334.9（48/120）

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

