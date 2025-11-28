歌手の浜崎あゆみ（47）が、11月29日に予定していたアジアツアーの上海公演の中止を発表しました。

【映像】浜崎あゆみ、上海公演の中止を発表（実際のコメント）

浜崎は28日、自身のInstagramのストーリーズを更新。

「上海公演に関しまして、非常に苦しいお知らせをしなければならない事をお許し下さい。私達は、これまでの公演と同じように日本と中国のクルー総勢200名で協力し合い、5日間かけて上海のステージを本日組み終えましたが、午前に急遽公演中止の要請を受けました」

「自分の知識が無い部分へ口出しするつもりはありません。ただただ、浜崎あゆみのステージの為に尽力して下さった約100名にも及ぶ中国スタッフ、日本から共に海を渡って来た同じく100名に及ぶスタッフ、ダンサー、バンドメンバーに本番を演らせてあげられなかったことが申し訳なく、そして何より、中国全土や日本はもとより、その他様々な国から集まってくれていた1万4000人のTAに直接会って謝罪する機会もないまま、このステージをただ解体しなければならない事が今はまだ信じられず、言葉になりません。申し訳ありません。まとまらない想いのなか、自分に出来ることは微塵もないのかと考え続けていますが、現状はこのご報告しかない事をお許しください」とコメントしています。

浜崎は27日にもInstagramで、香港の高層マンションで発生した火災に配慮し、衣装やステージの演出などを変更することを報告していました。（『ABEMA NEWS』より）