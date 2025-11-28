文化庁は28日に開催された文化審議会などで、ユネスコの無形文化遺産へ登録を目指す候補として「神楽」と「温泉文化」を決定しました。

これは、28日に開催された文化審議会無形文化遺産部会で選定され、関係省庁連絡会議で了承されたものです。

「神楽」は、神霊の来臨をあおぎ行う神まつりで演じられてきた民俗芸能で、日本各地に伝承され、地域の歴史や風土を反映し、地域の活力の源として現在も大きな役割を果たしているとして提案が決まりました。今回の提案は、国指定重要無形民俗文化財の40件で構成されています。

また「温泉文化」は自然の恵みである温泉につかり、心と体を癒やすという日本人に根付いている社会的習慣であり、時代が変遷しても代々受け継がれる日本人としてのアイデンティティーを再認識させてるものとして提案が決まりました。

無形文化遺産の2026年の登録審査には「書道」が提案されていて、来年度に可否が決まる見通しになっています。

「神楽」「温泉文化」については提案書が年度内にユネスコに提出され、早ければ「神楽」は2028年に、「温泉文化」は2030年に登録の可否が決まる見込みです。