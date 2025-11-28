¡ÖÌ´¤òÄÉ¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÏÃ¤¬½Ð¤¿¡×µð¿Í¡¦µÈÂ¼CBO¡¡ÂàÃÄ·èÄê¤·¤¿¥ª¥³¥¨ÎÜ°Î¤Ë¡Ö¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ï¤·¤Æ¤¤¤¯¡×
¥×¥íÌîµå¡¦µð¿Í¤ÎµÈÂ¼Ä÷¾ÏCBO¡Ê¥Á¡¼¥Õ¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥ª¥Õ¥£¥µ¡¼¡Ë¤¬28Æü¡¢¼«Í³·ÀÌó¤È¤Ê¤êÂàÃÄ¤¹¤ë±¿¤Ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¥ª¥³¥¨ÎÜ°ÎÁª¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¤¤í¤¤¤íÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢Ì´¤òÄÉ¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÏÃ¤¬½Ð¤¿¤Î¤Ç¡¢¶¨ÎÏ¤·¤Æ¡¢¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Öº£¸å¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ï¤·¤Æ¤¤¤¯¤è¡¢¤ÈÁ÷¤ê½Ð¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£³¤³°¤¬°ìÈÖÈà¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÌÜÉ¸¤¬¤¢¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Á´ÎÏ¤Ç¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤¯¤è¤È¡£¿·¤¿¤Ê¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡¢¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Á÷¤ê½Ð¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¥ª¥³¥¨Áª¼ê¤Ï11·îËö¤ËNPB¤ËÄó½Ð¤µ¤ì¤ëÊÝÎ±¼ÔÌ¾Êí¤«¤é³°¤µ¤ì¡¢Â¾¥Á¡¼¥à¤Ç¤Î½Ð¾ìµ¡²ñ¤òµá¤á¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£