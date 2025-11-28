105万回以上再生され2万以上の「いいね」を獲得しているのは、必死にパパさんを呼ぶ子猫の姿。小さなからだで一生懸命にパパを呼ぶ姿に、視聴者からは「可愛いしかない！」「ご飯よりパパが気になるのネ～」などの温かいコメントが寄せられています。

【動画：ごはんを食べていた子猫→近くにいたパパがいなくなると…悶絶必至の『可愛すぎる行動』】

ごはん！ごはん！

Instagramアカウント「すずらんワンにゃんzoo」に投稿されたのは、子猫がごはんを食べているときの出来事。おなかが空いていたのか、夢中で食べていたといいます。子猫はシマシマ模様なので投稿者さんはシマちゃんの愛称で呼んでいるそう。

ごはんをかきこみながら、シマちゃんはチラッと横目でケージの外を確認する仕草をしたとのこと。シマちゃんの視界に入ったのは、パパさんの姿。パパさんが近くにいることを確認してごはんを食べ続けましたが…？

行かないでー！

実はこのとき、パパさんは何かの作業中だったようで、荷物を抱えて行ったり来たりしていたそう。シマちゃんがある程度ごはんを済ませて顔を上げたときは、ちょうどパパさんの姿がケージから離れたときだったそうです。

パパがいない！と思ったシマちゃんは、ケージの端に行き「パパ！パパー！！」と呼ぶように、にゃんにゃん鳴いたといいます。パパさんの姿がちらりと見えると、今度はケージに足をかけ、のぼりながら「パパ―！！」と大絶叫。

パパこない…

パパさんがかまってくれないからか、シマちゃんはケージの隅にちょこんと座って小さくなっていたとのこと。それでもパパさんが近くを通りかかればすぐに立ち上がり「パパ！パパ！」と必死に呼び込んでいたそうです。

実はこのとき、他のきょうだい猫とともに保護されたばかりだったシマちゃん。シマちゃん以外の子猫2匹が皮膚病と診断され、隔離されていたのだそう。兄姉猫と離され、寂しかったのだと思われます。もちろん、パパさんのことが大好きなのも事実だそうですよ。

にゃんにゃんパパさんを呼ぶシマちゃんを見た視聴者からは、「クッソー 羨ましい」「どこ行くにも連れて歩きたくなっちゃう」と羨ましがるコメントが殺到していました。

「すずらんワンにゃんzoo」には、たくさんの猫ちゃんの姿やわんちゃんの様子も投稿されていますよ。

写真・動画提供：Instagramアカウント「すずらんワンにゃんzoo」さま

執筆：忍野あまね

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。