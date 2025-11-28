【GUセール】待ってたーーーッ！ 大人の即戦力♡「きれい見え100点スカート」

待ちに待ったセールシーズンに、毎日の着こなしを底上げしてくれる大人向けスカートが【GU（ジーユー）】から登場しています。今回は、忙しい日でもさっとはくだけでコーデが整う、大人にうれしい優秀スカートをご紹介。デイリーに活躍する着まわし力高めの一枚を、コーデと合わせてお届けします。

伸びる素材がうれしい！ 大人のきれいめカジュアルスカート

【GU】「ナローロングスカートZ」\1,290（税込・セール価格）

すとんと落ちる縦長ラインが、すっきり大人っぽく見せてくれそうなナロースカート。伸びのよい素材やバッグスリット入り、後ろゴムといったこだわり仕様で、きれい見えしながらもラクなはき心地が叶うかも。ループ付きなのでお手持ちのベルトでウエストマークもできます。イージーケア機能付きでお手入れしやすい一枚は、大人コーデの即戦力になってくれそう。

腰巻きでこなれ感UP！ 大人のカジュアルコーデ

ブラックのナロースカートに、オーバーサイズのパーカーを合わせた大人のリラックスカジュアル。コーデュロイジャケットを重ねれば、季節感とこなれ感がぐっとアップします。チェックシャツの腰巻きは、気になる腰まわりをさりげなくカバーしつつ、単調になりがちなコーデのアクセントにも◎ 足元をショートブーツでキリッと締めれば、ほどよくラフな大人カジュアルの完成です。

やわらか起毛で季節感たっぷり！ 揺れ感きれいなフレアスカート

【GU】「ブラッシュドフレアスカート」\1,290（税込）

ふんわり起毛感のある素材がシーズンムードたっぷりのフレアスカート。ほどよく広がる裾が、歩くたびきれいな揺れを演出してくれそうです。腰まわりはすっきり見えるシルエットなので、コンパクトなニットをインしたスタイルにもぴったり。ウエストはゴム仕様でラクにはけるのに、ポケット付きなのも魅力のひとつ。今季のセールでチェックしておきたい、大人にうれしい一枚です。

グレーのワントーンで上品に♡ ゴールドを効かせたきれいめスタイル

ダークグレーのフレアスカートに、同色系のリブタートルとハーフコートを重ねたをワントーンコーデ。起毛感のあるスカートが、シンプルな組み合わせを女性らしく見せてくれそうです。ゴールドのネックレスでさりげなく華やかさをプラスしつつ、バッグやシューズなどの小物を黒で統一すれば、全体がきゅっと引き締まったきれいめスタイルが完成します。

