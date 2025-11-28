浮気しそうな顔公開＆慰謝料・違約金シミュレーション テレ東深夜に浮気撲滅バラエティー放送
テレビ東京は1日より毎週土曜深夜に新バラエティー枠『くるバラ』をスタートした。その第3弾となる今回は、浮気された女性、通称“サレ女”が作る執念の浮気撲滅バラエティー『なんで私がサレ女なの？』を29日（深1：25）、12月6日（深1：30）に放送する。
【写真】竹財輝之助が激変…台湾で「聖人」と呼ばれる偉人に
番組のMCは見取り図（盛山晋太郎、リリー）。第1夜のゲストは竹財輝之助とニシダ（ラランド）、第2夜のゲストに本田康祐（OWV）とニシダを迎え、サレ女ディレクターと4人が徹底議論する。
第1夜では、約1ヶ月で総勢436人の女性にインタビューを敢行「どんな髪型？」「どんな顔の系統？」番組独自のリサーチで浮かび上がった浮気しそうな男性の顔を大公開。さらに令和の浮気調査の実態とは。探偵に浮気調査の方法を教えてもらうことに。また浮気に対する価値観の違いから4人とサレ女ディレクターが一触即発の事態に。「こちらはデータをもとにお話しているので」「女ひろゆきやん…」サレ女ディレクターの攻撃に見取り図タジタジに（!?）。
さらに第2夜では、女性に与えられた天賦の才能「女の勘」を紹介。さらに浮気を見抜ける（!?）グッズも登場する。「精液が光る？」驚きの事実に見取り図戦慄。さらに「もし見取り図・盛山が不倫してしまったら？」と仮定して、いくらお金を払わなければいけないのか慰謝料＆違約金シミュレーションを実施。また第1夜では和解できなかったサレ女ディレクターと見取り図たち。今回こそは和解できると思いきや…。
■畦元海帆（プロデューサー）コメント
恋人の浮気を知った時の、血の気が一気に引いて身体に力が入らなくなる感覚。あれは一生のトラウマものです。実は経験したことある方も多いのではないでしょうか？そんな悲しむサレ女を減らすべく、実際にサレ女たちが汗を流してこの番組を作りました。この番組を見たら浮気なんてしないと誓うと思います。
【写真】竹財輝之助が激変…台湾で「聖人」と呼ばれる偉人に
番組のMCは見取り図（盛山晋太郎、リリー）。第1夜のゲストは竹財輝之助とニシダ（ラランド）、第2夜のゲストに本田康祐（OWV）とニシダを迎え、サレ女ディレクターと4人が徹底議論する。
さらに第2夜では、女性に与えられた天賦の才能「女の勘」を紹介。さらに浮気を見抜ける（!?）グッズも登場する。「精液が光る？」驚きの事実に見取り図戦慄。さらに「もし見取り図・盛山が不倫してしまったら？」と仮定して、いくらお金を払わなければいけないのか慰謝料＆違約金シミュレーションを実施。また第1夜では和解できなかったサレ女ディレクターと見取り図たち。今回こそは和解できると思いきや…。
■畦元海帆（プロデューサー）コメント
恋人の浮気を知った時の、血の気が一気に引いて身体に力が入らなくなる感覚。あれは一生のトラウマものです。実は経験したことある方も多いのではないでしょうか？そんな悲しむサレ女を減らすべく、実際にサレ女たちが汗を流してこの番組を作りました。この番組を見たら浮気なんてしないと誓うと思います。