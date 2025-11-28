29日放送『ベストアーティスト2025』STARTOシャッフルメドレー歌唱曲発表 歌いつないできた名曲を披露
29日放送の日本テレビ系音楽の祭典『ベストアーティスト2025』の「25回記念特別企画！8組揃い踏み名曲シャッフルメドレー」の歌唱楽曲が28日、発表された。
【写真】日本人初！カリフォルニア ディズニーランド・リゾートで歌唱するキンプリ
同番組は2001年に放送を開始し、今回で25回目となる。今年の番組テーマは「音楽の旅〜Music journey〜」。総勢41組のアーティストが登場する。総合司会は櫻井翔、司会は羽鳥慎一、バカリズム、市來玲奈アナウンサーが務め、今年も生放送で送る。第1部（後3：55〜後4：55）、第2部（後7：00〜後10：54）の構成となる。
午後8時50分ごろに放送される「25回記念特別企画！8組揃い踏み名曲シャッフルメドレー」では、STARTO所属アーティスト8組（SUPER EIGHT、Hey! Say! JUMP、timelesz、King ＆ Prince、SixTONES、Snow Man、Travis Japan、Aぇ! group）が、デビュー前から歌いつないできた名曲による「音楽の旅」メドレーを届ける。
Hey! Say! JUMPは「夜空ノムコウ」（SMAP）、timeleszは「Can do! Can go!」（V6）、King ＆ Prince は「青春アミーゴ」（修二と彰）、SixTONESは「シンデレラ・クリスマス」（KinKi Kids）、Travis Japanは「夢物語」（タッキー＆翼）、Aぇ! group は「チャンカパーナ」（NEWS）、Snow Manは「Happiness」（嵐）を歌唱。SUPER EIGHTは「〜オールラインナップ〜」と発表されている。
また、29日放送の『シューイチ』には、Travis Japanの松倉海斗と吉澤閑也が、同番組のPRのために出演することが決定。午前8時ごろからの出演を予定している。
【写真】日本人初！カリフォルニア ディズニーランド・リゾートで歌唱するキンプリ
同番組は2001年に放送を開始し、今回で25回目となる。今年の番組テーマは「音楽の旅〜Music journey〜」。総勢41組のアーティストが登場する。総合司会は櫻井翔、司会は羽鳥慎一、バカリズム、市來玲奈アナウンサーが務め、今年も生放送で送る。第1部（後3：55〜後4：55）、第2部（後7：00〜後10：54）の構成となる。
Hey! Say! JUMPは「夜空ノムコウ」（SMAP）、timeleszは「Can do! Can go!」（V6）、King ＆ Prince は「青春アミーゴ」（修二と彰）、SixTONESは「シンデレラ・クリスマス」（KinKi Kids）、Travis Japanは「夢物語」（タッキー＆翼）、Aぇ! group は「チャンカパーナ」（NEWS）、Snow Manは「Happiness」（嵐）を歌唱。SUPER EIGHTは「〜オールラインナップ〜」と発表されている。
また、29日放送の『シューイチ』には、Travis Japanの松倉海斗と吉澤閑也が、同番組のPRのために出演することが決定。午前8時ごろからの出演を予定している。