飼い主さんの体の上で、受け止めきれないほどの愛情表現をする猫。甘えん坊すぎるハチワレ猫の様子を見た人からは、「色んな意味で重たい愛ｗ」「可愛すぎて疲れが吹き飛びました」などのコメントが寄せられています。こちらの投稿は記事執筆時点で3.3万再生を突破し、多くの反響を呼びました。

【動画：体の上に乗ってくる白黒猫→無理やりな体勢で…思った以上に『愛が重い光景』】

距離感がバグっている猫

YouTubeチャンネル「うこまチャンネル」に投稿されたのは、ちょびひげ模様がかわいいハチワレ猫の「くろまめ」ちゃんの姿。周りをよくみると、なんと！飼い主さんの体の上でくつろいでいます。ですが、そんなことを気にすることなく、くつろぐくろまめちゃんが話題です。

くろまめちゃんは飼い主さんにおしりを密着させ、どこか満足そうな表情を浮かべていたそうです。その後、居心地が悪かったのか、ポジションを変更することに。今度は飼い主さんの頭の上あたりでいい場所を探しています。

ですが、あまりいい場所を見つけられなかったのか、再度同じ場所に戻ることに。

お家の中には、他にもたくさんくつろげる場所はあるんだそう。ですが、なぜかわざわざ飼い主さんの顔の前で、おしりを密着させてくつろぐことを選びます。そのため、飼い主さんも顔辺りに尻尾があるので、くろまめちゃんの毛が、顔に落ちて痒くなってしまいます。

飼い主さんの逆襲

ここまでされるがままの飼い主さんでしたが、ここでくろまめちゃんにちょっとしたイタズラをします。

それが、おしりのあたりをツンツン。すると、くろまめちゃんは「ん～？」といった具合にお返事をします。そのあとも続けて、飼い主さんがツンツンしていると、「うんうん」などと言ってくれていて、意思疎通ができているように感じます。

飼い主さんが好きすぎて、顔をペロペロ

今度はおしりを向けずに、飼い主さんと同じ方向を向いています。ですが、くろまめちゃんの愛情表現の重さは変わらず、飼い主さんの上でゴロゴロしながら自分のグルーミング。その合間で飼い主さんの顔もペロペロ。せわしない動きです。

くろまめちゃんのゼロ距離スキンシップを見た視聴者は、「お返事しているのがかわいすぎる」「こんなかわいい背後霊がいたら大歓迎」「なんて平和な光景なんだ」「愛情表現が豊か」「大好きが溢れてる」など、かわいすぎる愛情表現に癒やされる人が多くいたようです。

YouTubeチャンネル「うこまチャンネル」では、くろまめちゃんのほかにも、キジトラ猫の「うすくち」ちゃんと「こいくち」ちゃんも含めた３匹の日常の癒やされる投稿を見ることができますよ。

くろまめちゃん、ご家族の皆様、この度はご協力誠にありがとうございました！

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「うこまチャンネル」さま

執筆：蒔田あき

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。