　Amazonが提供する電子書籍サービス「Kindleストア」でKADOKAWAのコミックフェアが開催中。幅広いジャンルの作品をお得に楽しむことができるこのセールでは、『カゲロウデイズ』や『殺戮の天使』など人気作品も多数ラインナップ！ 話題のボカロ曲原作のコミカライズも豊富！本記事では、「Kindleストア」で読めるセール対象タイトルの中から、オススメの本をピックアップ。ぜひこの機会に気になっていた一冊をお手に取ってみては！？

■カゲロウデイズ

セール特価：410円（30%OFF）

カゲロウデイズ１


カゲロウデイズ　１

これは8月14日と15日の物語。引きこもりの少年・シンタローは、謎の電脳少女・エネと共に２年ぶりに外へ出るが、その先で待っていたのは実に突飛な「事件」で…？『カゲロウデイズ』ほか関連動画再生数１億超、じん（自然の敵Ｐ）による『カゲロウプロジェクト』の物語が待望のコミック化!!

■殺戮の天使

セール特価：424円（28%OFF）

殺戮の天使１


殺戮の天使　１

少女レイは目覚めると見知らぬビルの地下にいた。彼女の前に現れたのは全身包帯で覆われた殺人鬼ザック。二人はある理由でビルに住む殺人鬼達の"標的"になってしまい…!?

閉鎖されたビルからの決死行が始まる！

■殺戮の天使 Episode.0

セール特価：424円（30%OFF）

殺戮の天使 Episode.0１


殺戮の天使 Episode.0　１

舞台は、ダニーが勤める刑務所。そこに、ある日ひとりの男が現れる。

「あんたは、空虚な目をしているな。これは、天啓だと思って聞くんだ。俺がなぜ満たされたか。それは…――“神父様”に出会ったからだ。」と。

■ド屑-last days-

セール特価：485円（30%OFF）

ド屑-last days-１


ド屑　-last days-　１

SNSで話題沸騰!! 大人気ボカロ小説がコミカライズ!!

恵まれた容姿ゆえ、「遊び相手」に困らない大学生活を過ごす霞（かすみ）。

ある日、彼は高校時代のクラスメイト・雲母（きらら）と再会し、一夜をともにすることに。

それ以来、彼女から一方的に想いを寄せられるようになった霞だが、だんだん疎ましく感じるようになって…？

「真性の屑」、霞を待ち受けている運命とは。

そして誰も知らない雲母の本当の姿とは――。

心を抉るダーク・ラブ・ファンタジー連載開始！

■テレキャスタービーボーイ

セール特価：508円（30%OFF）

テレキャスタービーボーイ 1


テレキャスタービーボーイ 1

チューニングの合わない世界で、 自分の「好き」をかき鳴らせ!!

軽音部に所属する高校2年生の風間楓月は、クラスメイトとは違う自分の価値観や趣味嗜好、自分自身の在り方に悩んでいた。

そんなある日、大好きなバンド「ハジマリノハナシ」のライブをきっかけに姉の友人である花山飛鳥と出会い、楓月の世界は少しずつ変化していく。

誰かを理解したい、誰かに理解されたいともがく中でちょっと好きになれる自分を見つけ出す青春ストーリー！

■シャンティ

セール特価：539円（30%OFF）

シャンティ1


シャンティ　1

よう　うな垂れてるその兄ちゃん、なんか辛いことあったんか？

時は1920年代、富と貧困、夢と絶望がひしめく大都市の片隅…そこで少年・サンガは、最愛の妹と共に貧しくも幸せな日々を送っていた。

しかしそのささやかな幸せは、街を牛耳るマフィアの手によって壊されてしまう。サンガは失意のどん底に沈む。

けれど、そんな彼に手を差し伸べる者があった。

──穏やかで軽薄な笑みを浮かべる、ひとりの男。

深い深い絶望の底で祈るのは救いかそれとも…衝撃のダーティ・ファンタジー!!

■ベノム 求愛性少女症候群

セール特価：454円（49%OFF）

ベノム 求愛性少女症候群1


ベノム 求愛性少女症候群　1

「ベノム」「ダーリダンス」「失敗作少女」、あの名曲が"物語"に。

「私って居る意味ある？」「誰かの特別になれたら」「逃げ出したい」――。

そんな苦しさを吐き出すためのSNSの裏アカで少女が目にしたのは、10代の女子だけが発症するという『求愛性少女症候群』の噂。

カワイイ名前にマンガのキャラクターみたいな症状でできているそんな病、ただの作り話だと思っていた。けれど、ある悩みをきっかけに少女の身体に起き始めた異常は、その噂とよく似ていて――？

私たちは、青い春の病に侵されている。

※本ページで紹介する情報は、2025年11月28日15時現在のものです。