史上最短のショートコント日本一を決める賞レース「短劇王２０２５」の決勝ラウンドが２８日、ＴＶｅｒ、ＹｏｕＴｕｂｅ、ＴＢＳ ＦＲＥＥで配信開始された。

今年新たに始まった賞レースで、「面白さ」と「バズり」が審査基準。ＳＮＳに指定のハッシュダグと共に１５秒以内のショート動画を投稿するだけで応募可能。４８３６本の中から１０３本のネタが予選を突破し、今回の決勝ラウンドで初代王者が決まる。賞金は１００万円。麒麟・川島明がＭＣを務め、特別審査員にはさらば青春の光・森田哲矢、かもめんたる・岩崎う大、ヒコロヒーの３人が選ばれた。

出演者らのコメントは以下の通り。

▼麒麟・川島明

ショートネタ全盛の時代にこういう大会をたちあげていただいたのはうれしいんですが、これだけ一気に見せられたら、頭おかしくなります（笑）。今までで一番審査員泣かせの難しい賞レースやったんやないですかね。めっちゃ笑ったんですが、何で笑ったのか記憶がない。いいですね、お笑いってこうあるべきです。テレビの賞レースのファイナリストって、やっぱり衣装を着て、照明が当たって、メイクしてもらって、となりますが、このレースはまず「（撮っている）家が小さい」とか、「グリーンバックの布が足りない」とか（笑）、その人の「生活」で笑わせてきたりもする。それぞれの「人生」で笑わそうとしてくるんです。そういう初々しさも可愛らしいし、それがかえって良かったりもする。これはこのレースならではの魅力だと思います。

▼さらば青春の光・森田哲矢

もし来年もこの大会があるならば、俺も１回自分のフォルダーを見返して、１５秒に収まるおもしろ映像がないか、確認しようと思います（笑）。たとえばＴｉｋＴｏｋとかで、視聴者の皆さんにも今日の１００本を連続で見れるチャンネルとかがあったらいいなと思いますね。１００本ババッと流れていく感じで一気に見てもらうと、きっとより面白いと思います。この大会には「逃げ切れる」という良さがある。１５秒フルで使わずに４秒で逃げ切る人もいて。そういう時間の使い方ができることも面白さだと思います。

▼かもめんたる・岩崎う大

明日見たらまた全然違う点をつけていると思うので（笑）、自分の審査に全然自信がありません。その時々の自分の中のリズム次第で採点が変わりそうな。手前のネタが次のネタにめっちゃ影響するなとか、そういう、意味のある発見かどうか分からない発見をしました。すごい体験でした。実家で撮る人がいたり、ＣＧを使う人がいたりと、自分の持っている「コマ」をうまく使えば、めっちゃいいものができるんじゃないかな。いろんな人に優勝の可能性があるところが面白いなと思いました。

▼ヒコロヒー

私たちが１５秒でネタを作れと言われていた時代とは、作り方が全然違ってきているというのが知れて面白かったです。１００組の中で我々が面白いと思う方もいますが、視聴者の皆さんがそれぞれ「こいつおもろいな」と思う方もいらっしゃると思うので、それを追って見てみてもいいんじゃないかなと。わしも家に帰って深く検索しようと思います。投稿者ご本人たちが予想していなかったところが、見てる側からするとなんか面白かったりもして。そういう「いい誤配」みたいなものが起こったことも面白かったですね。