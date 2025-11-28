東杜和（ひがし・とわ）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の週末の天気をお伝えします。



佐賀県鹿島市の祐徳稲荷神社ではおよそ300本のモミジが真っ赤に色づき、見頃を迎えています。祐徳稲荷神社によりますと、ことしの色づきは例年より2週間ほど遅かったということです。モミジとイチョウ、赤と黄色のコントラストも楽しむことができます。紅葉の見頃は、今週末までとなりそうです。





28日は青空が見える時間帯もありましたが、雲が主役の空模様となりました。朝の最低気温はほとんどの所で一桁となり、内陸部を中心に冷え込みました。日中も気温は上がらず、最高気温は全ての地点で15℃に届きませんでした。これからの天気です。29日は朝からよく晴れるでしょう。午後も天気の崩れはなく、お出かけ日和となりそうです。ただ、朝の冷え込みは強まり、最低気温は福岡で6℃、内陸部では2℃ほどの予想です。日中の最高気温は16℃前後となる見込みです。気温差が大きくなるので、服装でうまく調節してお過ごしください。続いて週間予報です。日曜日も晴れてお出かけ日和となるでしょう。日中の最高気温は20℃を超える予想で、1か月ほど季節が戻ったような暖かさとなりそうです。ただ、来週は寒気が流れ込み、真冬並みの寒さとなる見込みです。週の半ばごろは初雪が降る可能性もあるので、この週末のうちに冬支度を進めておくとよさそうです。