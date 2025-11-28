タレントのミッツ・マングローブ（50）が28日、金曜MCを務めるTOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）に生出演し、ゲストのタレント王林（27）へのむちゃなお願いを口にした。

以前から生まれ故郷・青森の県知事になることを夢だと公言している王林。青森への愛情が強く、「バカにされちゃいけないと思って、王林がまずしっかりしないといけないということで、おバカと言われることが多かったから、そんなことないよというのを出すように頑張ってます」と、キャラ変を図っていることを打ち明けた。

番組では、マンション価格が高騰する東京での物件購入の話題を展開した。東京での購入経験はないという王林だが、「青森に買おうとは思っています」と返答。「農家さんが使っている蔵、使っていない蔵とか買いたい。サウナを買ったんですよ。青森に置いてある。それを使って、サウナができる場所とかを新しく青森に作りたいなって思います」と野望を明かした。

すると、ここでミッツが「それだったら、津軽海峡、あれ埋め立ててくれないかな」と、ぶっ飛んだお願い。王林は「え〜！？だいぶ違うな」と驚きの声が上げた。

音楽ユニット「星屑スキャット」の一員として、音楽活動もしているミッツだけに、北海道への遠征を熱望している様子。「北海道でコンサートってできないのよ」とこぼすと、ゲストのタレント池畑慎之介が「できなくないんだけど、アゴアシが凄く高いんですよ。ツアーでいっぱい数取らないと、呼んでくれないのよ」とフォローの説明を入れた。

本州と陸続きでないため、移動費や機材の輸送費などがかさむという。ミッツは「ホントの一流にならないと、ツアーで北海道というのは行けないんですよ」と話し、「力付けて、埋めて立てて？」と再び懇願した。王林は「ミッツさんが北海道に行くために？」と困惑していた。