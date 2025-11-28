長時間でも心地いい装着感とともに、高音質で映画やドラマを楽しもう！ヘッドホンをお得にゲットして快適にエンタメを楽んでみてはいかが？



12/1 23:59まで「Amazonブラックフライデー」セールが開催中！ 今なら読書にピッタリなグッズがお安く購入できるかもしれません。本記事では、ダ・ヴィンチWeb編集部が特におすすめするセール商品をピックアップしてご紹介します。お買い逃しなく！

※以下の商品情報は2025年11月28日16時現在のものです。内容の変更や売り切れ、値段の変動、セールの終了などがある可能性があります。

※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。

※AmazonブラックフライデーはAmazonによる期間限定のセールです。

■【17%オフ】Marshall ワイヤレスオンイヤーヘッドホン

Amazonブラックフライデーセール特価：18,990円（17%OFF！）



Marshall ワイヤレスオンイヤーヘッドホン

■【52%オフ】ゼンハイザー Sennheiser ワイヤレスヘッドホン ACCENTUM Plus Wireless

Amazonブラックフライデーセール特価：18,600円（52%OFF！）



ゼンハイザー Sennheiser ワイヤレスヘッドホン ACCENTUM Plus Wireless

■【46%オフ】ゼンハイザー(Sennheiser) ワイヤレスヘッドホン bluetooth MOMENTUM 4 Wireless

Amazonブラックフライデーセール特価：29,800円（46%OFF！）



ゼンハイザー(Sennheiser) ワイヤレスヘッドホン bluetooth MOMENTUM 4 Wireless

■【37%オフ】JBL TUNE 520BT ワイヤレスヘッドホン

Amazonブラックフライデーセール特価：4,500円（37%OFF！）



JBL TUNE 520BT ワイヤレスヘッドホン

■【43%オフ】Bose QuietComfort Headphones LE 完全 ワイヤレス ヘッドホン

Amazonブラックフライデーセール特価：23,100円（43%OFF！）



Bose QuietComfort Headphones LE 完全 ワイヤレス ヘッドホン

※11月28日時点の情報です。

※本ページで紹介する情報は、2025年11月28日16時現在のものです。