大型犬の耳掃除をしたら、飼い主さんが今まで見たことがない表情になって…？大型犬の面白いお顔と、その後の表情の変化に爆笑する人が続出！投稿は記事執筆時点で25万2000回再生を突破し、「可愛いw」「どういう感情なのw」といった声が寄せられています。

【動画：大型犬の耳掃除をした結果→普段は可愛らしい顔なのに…想像の上をいく『初めての表情』】

耳掃除中の大型犬の表情

TikTokアカウント「doit_1213」に投稿されたのは、アラスカンマラミュート×ホワイトシェパードのMIX犬「アラン」ちゃんの耳掃除をした時の反応です。飼い主さんがお耳の中をガーゼで優しく拭き始めると、アランちゃんはお目目がすわってお口は曲がり、いかにも不満そうな表情を見せたそう。

いつもはお目目をキラキラさせながらニコッと微笑み、その可愛らしいお顔で飼い主さんをメロメロにしているというアランちゃん。普段とは別犬のような耳掃除中の表情には、飼い主さんも「こんな顔初めて！」と衝撃を受けたようです。

嫌がっているのかと思いきや…？

今まで見せたことがない表情になってしまうほど、耳掃除が嫌なのかと思いきや…？なんと耳掃除を続けているうちにアランちゃんの口角が上がってきて、最後にはニンマリと満足そうな笑みを浮かべたとか！

どうやらアランちゃんは耳掃除の気持ち良さを知って、すっかり虜になってしまったようです。今後は耳掃除をする度に、愛くるしいニンマリ顔を見せてくれるかもしれませんね！

この投稿には「可愛すぎる」「目がいっちゃってるｗ」「どんどん口曲がってきててめっちゃ笑ったw」「気持ちいいってことでいいの？笑」といったコメントが寄せられ、アランちゃんの面白いお顔と表情の変化に爆笑する人が続出することとなりました。

同居犬との微笑ましい日常

アランちゃんのお家にはグレートピレニーズの「エアロ」ちゃんと「ゼロ」ちゃんもいて、大型犬3頭で仲良く暮らしているそう。3頭揃っておやつをおねだりしている姿や並んでお散歩をしている姿は、あまりにも尊くて見ていて頬が緩みます。これからも3頭はその可愛い姿で、人々に笑顔や癒しを届けてくれることでしょう。

アランちゃん＆エアロちゃん＆ゼロちゃんの仲良しで可愛い姿や微笑ましい日常をもっと見たい方は、TikTokアカウント「doit_1213」をチェックしてくださいね。

