貴島明日香も絶賛！大人気の“グルテンフリー”カップ麺「めっちゃ美味しいこれ！」

貴島明日香さんが自身のYouTubeチャンネルに『流行りのカップ麻辣タンと火鍋とハイボール！自宅キッチンでいただくで〜』という動画を投稿。貴島さんが、お酒を飲みながらインスタント料理を楽しむ中で、グルテンフリーのカップ麺を紹介してくれる場面がありました♪

貴島さんが、「今、OLの中で最もアツいカップ麺って聞きました」とコメントした商品がこちら！

■グルテンフリーのカップ麻辣燙

iSDG（医食同源） / 中華房 麻辣燙（マーラータン）（公式サイトへ）

中国で親しまれている麻辣燙は、ビリっと痺れるスパイスと唐辛子の辛味が効いたスープで、一度食べたらクセになる一品。

こちらの商品は、もちもち食感のさつまいも麺を使用しているため、小麦を含まないグルテンフリーの商品となっています（※）。

にんじん、キャベツ、ごま、チンゲン菜、青ねぎ、湯葉といった具材入りで、カップに付属の粉末スープと熱湯を注げば2分で簡単に本格的な麻辣燙を楽しむことができます！

貴島さんは「このノンフライのさつまいも麺っていうところもOLの中で人気な理由の一つですよね」とコメントされていました。

（※）グルテンを含まないさつま芋でん粉で作られた春雨を使用

■本格的な味わいに大満足！

完成したカップ麺を前に、貴島さんは「結構、本格的な香りがする」「麺の量、結構多いです」と、香りやボリュームについて一言。

一口食べると、「めっちゃビリッと来る！辛い！」「めっちゃ美味しいこれ！麺がすごいモチモチしてて、普通の春雨とはまた違った」と、さつまいもの甘みのようなものを感じる味わいだとコメント！

さらに、「薬膳のビリッと感、後味とかめっちゃ本格的な味わいがします」「やばいわ。このさつまいも麺、めっちゃ美味しいですね！」などと、味わいや食べ応えにも満足した様子で感想を話してくれました♪

自宅で簡単に本格的なマーラータンが味わえるこちらの商品、ぜひ試してみたいですね。

■動画もチェック

動画内では、このほかにも、貴島さんが、お手軽に“火鍋”味わえるインスタント商品を食べて、その感想も話しています。

ぜひチェックしてみてくださいね。