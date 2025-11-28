Snow Man佐久間大介、役作りで黒髪イメチェンもあるメンバーには不評？「束縛が強い彼氏みたい」

11月28日放送の日本テレビ系『ZIP！』に、Snow Man・佐久間大介がVTR出演。同日公開の映画『ナイトフラワー』撮影のために髪を染めた際のメンバーの反応を明かした。

【関連】Snow Man佐久間大介、交友関係の広さに驚いたメンバーを明かす「いつの間にその人知り合いなの！？」

今作で役作りのために髪を黒く染めたという佐久間だが、ピンクヘアが定着して4年になるとして、「だいぶトレードマークになりましたね」とコメント。

その上で、「やっぱり自分の佐久間大介っていうキャラクター性強いんですよ、僕自身が」「邪魔になる時が、やっぱり役者やってる時だったりするんで。そういう時は、髪色をなるべく変えて挑みたいっていう」と語った。

また、髪を染めた際のメンバーの反応を聞かれると、「渡辺が『おまえは一生ピンク髪にしておけ、二度と髪を暗くするな』ってめっちゃ言われました」と渡辺翔太の名前を挙げながら明かし、「渡辺は、僕のピンク髪をめっちゃ気に入ってるんですよ。すごい束縛が強い彼氏みたいな」と表現し、笑いを誘っていた。