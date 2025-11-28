¥Ð¥¤¥¨¥ë¥óÀï¤ÇÅÀ¤ò·è¤á¤¿¥Þ¥É¥¥¥¨¥± photo/Getty Images

¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥Î¥Ë¡¦¥Þ¥É¥¥¥¨¥±¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè13Àá¤Î¥Á¥§¥ë¥·¡¼Àï¤Ø¸þ¤±¤¿°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

º£²Æ¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤«¤é¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ø°ÜÀÒ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥Þ¥É¥¥¥¨¥±¤Ïº£Àá¥¹¥¿¥ó¥Õ¥©¡¼¥É¡¦¥Ö¥ê¥Ã¥¸¤ØÂÐÀïÁê¼ê¤È¤·¤ÆÉüµ¢¤¹¤ë¡£Æ±¤¸¥í¥ó¥É¥ó¤ËËÜµòÃÏ¤ò¤ª¤¯¥é¥¤¥Ð¥ë¥Á¡¼¥à¤Ø°ÜÀÒ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥Á¥§¥ë¥·¡¼¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¼ê¹Ó¤¤´¿·Þ¤ò¼õ¤±¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¤Ê¤«¡¢¥Þ¥É¥¥¥¨¥±¤Ï¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Î¾¡Íø¤À¤±¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£

¡Ö¾¯¤·Å¨°Õ¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡¢»ä¤Ï¥×¥í¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤À¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¿§¡¹¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ÎÃæ¤Ç¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¤­¤¿¡£¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤Ç¤âÆ°ÍÉ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢¼«Ê¬¤Î»Å»ö¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¤À¤±¡£¤³¤Î»î¹ç¤Ï»ä¤Î¤¿¤á¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤¬¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤µ¤é¤Ë3¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢Í¥¾¡¤Ë¶á¤Å¤¯¤¿¤á¤Î»î¹ç¤Ê¤ó¤À¡×¡Ê±Ñ¡ØMETRO¡Ù¤è¤ê¡Ë

ÍÍ¡¹¤Ê»×¤¤¤¬¤¢¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦¸ÅÁãÂÐÀï¤À¤¬¡¢¥Þ¥É¥¥¥¨¥±¤¢¤¯¤Þ¤Ç¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¤ËÀï¤¦¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£³Î¤«¤Ë¤³¤Î»î¹ç¤ÏÎ¾¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤Ê»î¹ç¤À¡£¥Ó¥Ã¥°¥í¥ó¥É¥ó¥À¡¼¥Ó¡¼¤È¤¤¤¦Éé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤´Ø·¸¤Ç¤¢¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸½ºß1°Ì¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤È2°Ì¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Î¾¡¤ÁÅÀº¹¤Ï¸½ºß6¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤È¤·¤Æ¤Ï¤³¤³¤ÇÉé¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢3¥Ý¥¤¥ó¥Èº¹¤Ë½Ì¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¾¡Íø¤¹¤ì¤Ð9¥Ý¥¤¥ó¥Èº¹¤ÈÆÈÁöÂÎÀ©¤ËÆþ¤ì¤ë²ÄÇ½À­¤â¤¢¤ë¡£

¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¡Ê4-1¡Ë¡¢¤µ¤é¤Ë¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡Ê3-1¡Ë¤ò·âÇË¤·Àª¤¤¤Ë¾è¤ë¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¡£¥Þ¥É¥¥¥¨¥±¼«¿È¤â¥Ð¥¤¥¨¥ë¥óÀï¤Ç¤Ï¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¤¬¡¢¸ÅÁã¥Á¥§¥ë¥·¡¼Àï¤Ç¤Ï²¸ÊÖ¤·ÃÆ¤ò·è¤á¤é¤ì¤ë¤«¡£