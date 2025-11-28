º£Àá¤Ï¸ÅÁã¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤È¤ÎÂç°ìÈÖ¡¡º£²Æ¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ø°ÜÀÒ¤·¤¿¥Þ¥É¥¥¥¨¥±¤Ï¾¡Íø¤òÀÀ¤¦¡¡¡Ö¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤Ç¤âÆ°ÍÉ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×
¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥Î¥Ë¡¦¥Þ¥É¥¥¥¨¥±¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè13Àá¤Î¥Á¥§¥ë¥·¡¼Àï¤Ø¸þ¤±¤¿°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²Æ¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤«¤é¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ø°ÜÀÒ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥Þ¥É¥¥¥¨¥±¤Ïº£Àá¥¹¥¿¥ó¥Õ¥©¡¼¥É¡¦¥Ö¥ê¥Ã¥¸¤ØÂÐÀïÁê¼ê¤È¤·¤ÆÉüµ¢¤¹¤ë¡£Æ±¤¸¥í¥ó¥É¥ó¤ËËÜµòÃÏ¤ò¤ª¤¯¥é¥¤¥Ð¥ë¥Á¡¼¥à¤Ø°ÜÀÒ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥Á¥§¥ë¥·¡¼¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¼ê¹Ó¤¤´¿·Þ¤ò¼õ¤±¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Ê¤«¡¢¥Þ¥É¥¥¥¨¥±¤Ï¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Î¾¡Íø¤À¤±¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
ÍÍ¡¹¤Ê»×¤¤¤¬¤¢¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦¸ÅÁãÂÐÀï¤À¤¬¡¢¥Þ¥É¥¥¥¨¥±¤¢¤¯¤Þ¤Ç¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¤ËÀï¤¦¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£³Î¤«¤Ë¤³¤Î»î¹ç¤ÏÎ¾¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤Ê»î¹ç¤À¡£¥Ó¥Ã¥°¥í¥ó¥É¥ó¥À¡¼¥Ó¡¼¤È¤¤¤¦Éé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤´Ø·¸¤Ç¤¢¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸½ºß1°Ì¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤È2°Ì¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Î¾¡¤ÁÅÀº¹¤Ï¸½ºß6¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤È¤·¤Æ¤Ï¤³¤³¤ÇÉé¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢3¥Ý¥¤¥ó¥Èº¹¤Ë½Ì¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¾¡Íø¤¹¤ì¤Ð9¥Ý¥¤¥ó¥Èº¹¤ÈÆÈÁöÂÎÀ©¤ËÆþ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£
¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¡Ê4-1¡Ë¡¢¤µ¤é¤Ë¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡Ê3-1¡Ë¤ò·âÇË¤·Àª¤¤¤Ë¾è¤ë¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¡£¥Þ¥É¥¥¥¨¥±¼«¿È¤â¥Ð¥¤¥¨¥ë¥óÀï¤Ç¤Ï¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¤¬¡¢¸ÅÁã¥Á¥§¥ë¥·¡¼Àï¤Ç¤Ï²¸ÊÖ¤·ÃÆ¤ò·è¤á¤é¤ì¤ë¤«¡£