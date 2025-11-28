こんなジェシーが見たかった。2026年1月期の日本テレビ系日曜ドラマ『パンチドランク・ウーマン －脱獄まであと××日－』に、SixTONESのジェシーが出演する。

参考：SixTONES ジェシー＆藤木直人、『パンチドランク・ウーマン』出演 篠原涼子と三角関係に

同作は前代未聞の脱獄劇。女性刑務官の冬木こずえ（篠原涼子）が、一人の殺人犯との出会いをきっかけに、“悪女”へと変貌していく物語だ。ジェシーが演じる日下怜治は、強盗殺人で起訴された未決拘禁者で、こずえが勤務する氷川拘置所に移送される。

ひとことで言うなら、怜治は危険な男だ。人を殺めた過去があるが、そこには事情がありそうだ。ワケアリな怜治はこずえの過去の秘密にも関わる。アウトローで、悪の空気をまとうキャラクターは、ジェシーにとって新たなチャレンジとなる。

怜治は独特の毒と色気をはらんでいる。ミステリアスな役柄は、一見すると快活で、サービス精神にあふれたジェシーのパブリックイメージに反するように思われる。天性の明るさを持つジェシーと底知れない闇や影のギャップに期待せずにいられない。

ここ数年のジェシーは、役者として着実に歩みを進めてきた。ジャンルを問わず、シリアスからコメディまで多くの作品に顔を出し、役柄も刑事、弁護士、救急救命医、お笑い芸人志望の若者、ヤクザの若頭、武装集団の一員、規律に忠実な軍人まで幅広く演じてきた。

それらの中から今作につながる要素をピックアップすると、バディドラマ、バイオレンス、愛され力を挙げることができる。

バディドラマについて、『パンチドランク・ウーマン』は、変則的な男女のバディものとして理解できる。2024年10月クールに放送された『モンスター』（カンテレ・フジテレビ系）で、ジェシーは若手弁護士の杉浦を演じた。杉浦は、既成の枠にとらわれない同僚弁護士の神波亮子（趣里）に振り回されながらも、徐々にコンビとして成長し、亮子の頼れる相棒となる。

『パンチドランク・ウーマン』の怜治は逃走犯だ。朝ドラ女優の趣里とバディの関係を作り上げたジェシーが、刑務官と被収容者の関係を超えて、どのように相手の心に入り込むか注目だ。

脱獄シーンは、今作の見どころの一つになりそうだ。ハードなアクションが予想される中で、ジェシーに期待したいのはバイオレンスの説得力だ。強靭なフィジカルをもち舞台で鍛えた身体表現は、『新空港占拠』（日本テレビ系）や映画『リボルバー・リリー』で証明済み。未決囚役では、静かなたたずまいや一瞬の眼差しから、闇や暴力性を表現してくれるに違いない。

ジェシーが持つ「愛され力」は、クールな役柄でもどこか放っておけない空気を発する。一度相手の懐に入ると心をつかんで離さない魅力は、人気コミック原作の映画『お嬢と番犬くん』でも発揮されていた。殺人犯でありながら魅了されてしまう魔性のキャラクターを、彼なら見事にやり遂げられるだろう。

『パンチドランク・ウーマン』は、俳優ジェシーが過去のイメージから“脱獄”し、さらなる高みへ到達する作品になるはずだ。（文＝石河コウヘイ）