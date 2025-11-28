地方創生に向けた県内での取り組みを共有し、地域の連携を深めようと山形市でシンポジウムが開かれました。

【写真を見る】鍵となるのは「人材」と「連携」 地方創生めざすシンポジウム開催 山形の未来を考えるきっかけに

佐藤友美アナウンサー「灯台下暗しという言葉があるように地元の魅力は近すぎて見えにくいものです。そんな地域の魅力の見つけ方、活かし方とはいったいどのようなものなのでしょうか」

このシンポジウムは県内の地方創生への取り組みを紹介し山形の未来について考えるきっかけを作ろうと、山形大学が、地域の連携をめざす「やまがた社会共創プラットフォーム・やまぷら」と協力して、今回初めて開いたものです。

きょうは、経済産業省の佐竹佳典局長や「やまぷら」の代表６人が講演を行い、住みやすい地域づくりに大切なことを共有しました。





山形県は、自然環境や歴史、文化など豊富な地域資源がある一方で、若者の流出など人口減少が課題となっています。

■地方創生の鍵は？

有識者によると、地方創生の鍵となるのが「人材」と「連携」だということです。

経済産業省 東北経済産業 佐竹佳典 局長「気概ある人材をしっかり活用して地域経済に貢献すること。さらには女性の活躍の促進、それもやっていただきたい」

また、変化が激しい現代に対応できるよう社会人が仕事を続けながら学びなおす「リカレント教育」の実践報告なども紹介され、参加者は熱心に耳を傾けていました。

やまがた社会共創プラットフォーム 木村和浩 さん「（リカレント教育は）企業と大学、行政、地域社会が連携して、人を育て地域を育てる。オールやまがたで未来を拓く新たな産業を創出していきたい」

会場ではパネルディスカッションも行われ、参加者にとって山形の未来を考える時間となっているようでした。