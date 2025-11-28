明治神宮大会で「出世した」5人の選手たち 来秋ドラフト1位で競合も バックスクリーン弾に10連続Kと評価爆上げ
「秋の日本一」の称号を携えて2026年、勝負のドラフトイヤーに突入します。
秋の高校、大学の日本一を決める明治神宮野球大会は、高校の部が九州国際大付、大学の部が青山学院大の優勝で幕を閉じました。全国の強豪が集う大会ゆえ、ネット裏には12球団のスカウト陣が揃い、幹部級も姿を見せ、クロスチェックしている姿が印象的でした。
中でも「株を上げた」来秋ドラフト候補はいったい、誰なのか。アマチュア野球の取材歴が長いスポーツ紙のデスクを直撃しました。
【花巻東・古城大翔内野手】
「木製バットを操る、甲子園でもおなじみの強打者です。お父さんが元巨人内野手の茂幸さんであることも有名ですが、いぶし銀のお父さんとは違い、フルスイングが魅力のスラッガーです。崇徳戦での身体全体を躍動させたホームランで、さらに評価を上げました。右の長距離砲はどのチームも欲しい。ひと冬越えての成長に期待です」
【九州国際大付・牟礼翔外野手】
「山梨学院戦のバックスクリーン弾で、一気に上位候補へと名を連ねました。足も速く、肩も強い。右打者という点も人気を集めることでしょう。高校生の外野手はなかなか1位で指名されることがないですが、走攻守三拍子揃うプレーヤーだけに、今後の伸びしろに注目したいと思います」
【青山学院大・鈴木泰成投手】
「3年生ですが、今年のドラフトの中にいたとしても、1位で消えた逸材です。東海大菅生高校の頃から注目の右腕でしたが、好投手の育成に定評がある青山学院大でホップ、ステップと順調に育ってきている。ストレートの強さに変化球の切れ、ともに申し分ありません。即戦力の評価が下されることでしょう」
【青山学院大・渡部海捕手】
「名門・青山学院大で1年春のリーグ戦から正捕手を務め、チームを勝たせてきた『勝てる捕手』です。捕手が補強ポイントのチームは1位で行くことでしょう。打撃もパンチ力を秘め、インサイドワークも抜群。将来的に侍ジャパントップチームの“扇の要”を務めても不思議ではありません」
【立命館大学・有馬伽久投手】
「今大会で最も『株を上げた』投手でしょう。東農大オホーツク戦での10者連続奪三振は偉業と呼ぶに相応しいものでした。ツーシーム、スライダーと同じ腕の振りから放たれるので、打者は対応できない。先発左腕はどの球団も欲しいですから、来年の関西におけるドラフト戦線の『目玉』と言えるでしょう」
そして彼らに追いつき追い越せと、全国の同世代の選手たちがこの冬、厳しいトレーニングを経て、成長していくことでしょう。
2026年のドラフト戦線も、熱くなることは必至です。
