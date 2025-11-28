子どもたちに東北の伝統楽器・津軽三味線の魅力を体験してもらおうと、きのう、鮭川村でコンサートが行われました。初めて聞く津軽三味線の音色に子どもたちは大興奮です。

【写真を見る】地域の伝統を守る＝地域の音楽を守る 津軽三味線の世界王者が小中学生の前で迫力の演奏で送ったメッセージ（山形・鮭川村）





このコンサートは、東北の伝統楽器である津軽三味線の生の音を子どもたちに聴いてもらい、音楽の良さを感じてもらおうと開かれたものです。



演奏したのは、津軽三味線の世界大会で3連覇を果たした葛西頼之さんら、3人です。





きのうは、鮭川村の小・中学生147人がコンサートに招待され、津軽三味線の迫力ある演奏に大興奮でした。

■音楽を守ることは、文化を守ること



コンサートでは、子どもたちの代表が実際に三味線を体験するシーンも。構え方や音の出し方が難しいとされる津軽三味線。しかし、初めてでも楽しく弾けたようです。



生徒は「自分が思っているよりも音が大きくてすごかったです。（自分の演奏が）緊張しすぎて、音とか聞こえていなかったのでちょっとうまく弾けいていたかわからないです」



児童は「初めて津軽三味線を聴いたんですけど、とてもきれいな音だったので感動しました」





津軽三味線奏者 葛西頼之さん「花笠音頭も三味線を使っているし、でも三味線をやっているという人はなかなかいなくて、地域の伝統を守るっていうことは、地域の音楽を守っていかないと、それに付随してついてこないものってたくさんあるので、せっかく地元に素晴らしいものがあるんだったら、三味線もちょっとやってみようよという思いでありました」



この津軽三味線コンサートは、東北の子どもたち1万人に演奏を届けることを目標にしていて、来年も開かれるということです。