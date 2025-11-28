「くふうカンパニー」がウエスタン・リーグくふうハヤテを運営する「ハヤテ２２３」に資本業務提携解除を通告

株式会社くふうカンパニーホールディングスは２８日、プロ野球ウエスタン・リーグのくふうハヤテを運営する「ハヤテ２２３株式会社」と球団名のネーミングライツを含む資本業務提携契約書について、契約解除を通知したと発表した。

くふうカンパニーホールディングスの公式ホームページで「ハヤテ２２３がネーミングライツの重要な一部契約不履行であったため、ハヤテ２２３に対して抗議し、本契約不履行の解消に向けての協議を続けてまいりましたが、合意に至らず、当社はハヤテ２２３に対し、資本業務提携契約書の解除を通知しました」と経緯を説明した。

くふうハヤテは２０２４年シーズンからＮＰＢのウエスタン・リーグに参入し、今年２年目のシーズンを最下位で終えた。チームは１１月６日から１２月１１日までちゅ〜るスタジアム清水で、秋季キャンプを行っている。この日、元オリックス深谷バッテリーコーチ、元ＤｅＮＡ山下守備走塁コーチの今季限りでの退団が発表されていた。

くふうカンパニーホールディングスの広報は「今後の球団のネーミングライツについては、現時点でのコメントは控えさせていただきます」としている。