土日はお出かけ日和、ただあまり気温上がらず･･･寒さ対策忘れずに【これからの天気(28日18時40分現在)｜新潟】
これからの気象情報です。
29日(土)は晴れても、あまり気温が上がらない見込みです。
◆降雪量予想
・28日(金)夜～29日(土)朝にかけて
山沿いで最大5cmの雪の降るところがあるでしょう。
・29日(土)朝～夕方にかけて
各地0cmの予想です。
◆警報・注意報
現在、広い範囲に強風注意報、沿岸の地域に波浪注意報、上越市と糸魚川市に大雨注意報が出ています。
◆11月22日(土)の天気
・上越地方
朝は雲が広がるところも、日中は晴れるでしょう。
ただ、最高気温は10℃を少し超えるくらいで、今日より空気が冷たくなりそうです。
・中越地方
山沿いは、明け方まで雨や雪の降るところがあるでしょう。
一方、昼ごろからは各地で日差しが届く見込みです。
最高気温は、10℃前後の予想です。
・長岡市と三条市周辺
次第に雲が薄くなり、青空が広がるでしょう。
最高気温は11℃の予想で、今日より3℃くらい低くなりそうです。
・下越：新潟市周辺と佐渡
おおむね晴れる見込みです。
日中の気温は9～11℃の予想で、日差しのもとでも寒さを感じるでしょう。
・下越：村上市から聖籠町
午前中は雲が広がりやすいでしょう。
ただ、午後は晴れてきて空気が乾燥しそうです。
最低気温は5℃前後、最高気温は10℃前後の予想です。
◆風と波
下越と佐渡ではじめ風がやや強いでしょう。
波は各海域ともはじめ4mで、ウネリをともなう予想です。
◆週間予報
30日(日)までは日差しが届く見込みです。
一方、12月1日(月)からは天気がぐずつくでしょう。
12月4日(木)ごろは平地も含めて雪が降り、山沿いはまとまった積雪になりそうです。
◆29日(土)の北信越の天気
朝、雲が広がるところもありますが、日中は晴れる見込みです。
最高気温は12℃前後で、12月上旬並みのところが多いでしょう。
来週は平地でも雪の降る日がありそうです。晴れる土日にぜひ備えを進めてください。
