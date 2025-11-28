これからの気象情報です。

29日(土)は晴れても、あまり気温が上がらない見込みです。



◆降雪量予想

・28日(金)夜～29日(土)朝にかけて

山沿いで最大5cmの雪の降るところがあるでしょう。



・29日(土)朝～夕方にかけて

各地0cmの予想です。





◆警報・注意報

現在、広い範囲に強風注意報、沿岸の地域に波浪注意報、上越市と糸魚川市に大雨注意報が出ています。





◆11月22日(土)の天気

・上越地方

朝は雲が広がるところも、日中は晴れるでしょう。

ただ、最高気温は10℃を少し超えるくらいで、今日より空気が冷たくなりそうです。



・中越地方

山沿いは、明け方まで雨や雪の降るところがあるでしょう。

一方、昼ごろからは各地で日差しが届く見込みです。

最高気温は、10℃前後の予想です。



・長岡市と三条市周辺

次第に雲が薄くなり、青空が広がるでしょう。

最高気温は11℃の予想で、今日より3℃くらい低くなりそうです。



・下越：新潟市周辺と佐渡

おおむね晴れる見込みです。

日中の気温は9～11℃の予想で、日差しのもとでも寒さを感じるでしょう。



・下越：村上市から聖籠町

午前中は雲が広がりやすいでしょう。

ただ、午後は晴れてきて空気が乾燥しそうです。

最低気温は5℃前後、最高気温は10℃前後の予想です。



◆風と波

下越と佐渡ではじめ風がやや強いでしょう。

波は各海域ともはじめ4mで、ウネリをともなう予想です。



◆週間予報

30日(日)までは日差しが届く見込みです。

一方、12月1日(月)からは天気がぐずつくでしょう。

12月4日(木)ごろは平地も含めて雪が降り、山沿いはまとまった積雪になりそうです。



◆29日(土)の北信越の天気

朝、雲が広がるところもありますが、日中は晴れる見込みです。

最高気温は12℃前後で、12月上旬並みのところが多いでしょう。



来週は平地でも雪の降る日がありそうです。晴れる土日にぜひ備えを進めてください。