歌手の近藤真彦（61）が27日放送のBSフジ「飯島直子の今夜一杯いっちゃう？」（木曜後10・00）にゲスト出演。韓国での仕事が増え、美容に興味を持っていることを明かした。

実は初対面だという女優の飯島直子と麻布十番の居酒屋でサシ飲み。毎日飲んでいるにもかかわらず、体形をキープしている近藤。ツアー前にトレーニングし、10年前まではトライアスロンに取り組んでいたことを振り返った。

飯島から「ツヤッツヤしてますけど、何かやってますか?」「整形しました?」と“ド直球”質問され、大笑い。「何にもしてないよ」と即答したが、「しなきゃまずいかなと思ってる」と正直な思いを打ち明けた。

「韓国の仕事が増えてて、韓国でギンギラギンがちょっとバズってて、向こうに行って歌ったりとかしてるんですよ」と韓国での仕事の機会が増えたといい、「いじるとか普通にいっぱいいるじゃないですか。え〜と思って、そしたら俺もやろっかな〜って思っちゃうんですよね」と美容大国で美容に興味を持ったことを告白。

「十分ですよ」と飯島に止められたものの、「全然やりたくなかったんだけど、韓国行き始めてからやってる人見ると…60過ぎると、やった方がいいんじゃないかなぁって」と心境を変化を語った。

その後、ふさふさの髪を触りながら「髪の毛は遺伝で絶対に（上に）上がらないタイプなの」と自慢。すると、飯島から「植えてない?植えてないですか?」と再び“ド直球”質問を食らっていた。