¿ù±ºÂÀÍÛ¡¢À®¿Í¤·¤¿Ä¹½÷¡¦´õ¶õ¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡Ö¤¤¤Ä¤Ç¤â¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¡¢±§Ãè°ì¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤ë¡ª¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¿ù±ºÂÀÍÛ¤¬27Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¤·¡¢Ä¹½÷¤Ç¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë´õ¶õ¤¬À®¿Í¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û´õ¶õ¡¢18ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë¥ª¥Õ¥·¥ç¥ë¥À¡¼¤Î¥Ô¥ó¥¯¥É¥ì¥¹»Ñ
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢¿ù±º¤Ï¡Ö2007Ç¯11·î26Æü ´õ¶õ¤¬»º¤Þ¤ì¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¡¢¤¢¤ÎÆü¤Î¤³¤È¡Ä¥Ñ¥Ñ¤Ïº£¤Ç¤âÁ¯ÌÀ¤Ë³Ð¤¨¤Æ¤ë¤è¡×¡Ê¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¡Ë¤È´õ¶õ¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿Æü¤ò²óÁÛ¡£¡Ö¾®¤µ¤¯¤Æ¡¢¤¢¤Ã¤¿¤«¤¯¤Æ¡¢Âº¤¤Â¸ºß ¤³¤Î»Ò¤òÁ´ÎÏ¤Ç¼é¤ê¤¿¤¤¡ª¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤è¡×¤ÈÅö»þ¤Î¿´¶¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¤¢¤ì¤«¤é18Ç¯¤«¤¡¡×¤È´¶³´¿¼¤²¤Ë½Ò¤Ù¡Ö±¦¤âº¸¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¿·ÊÆ¥Ñ¥Ñ¤À¤Ã¤¿º¢¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¡¢´ò¤·¤¤¤³¤È¤â³Ú¤·¤¤¤³¤È¤â¡¢ÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤äÇº¤à¤³¤È¤â¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤¿¤è¡×¤È¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î»Ò°é¤Æ¤ò²ó¸Ü¡£¤½¤·¤Æ¡Ö´õ¶õ¤È¤Î»×¤¤½Ð¤Ï¥Ñ¥Ñ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤ÊõÊª¤À¤·¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤«¤é¤â¤é¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ï¡¢¿ÍÀ¸¤Îºâ»º¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡Ö¤½¤·¤Æº£Æü¡¢´õ¶õ¤¬18ºÐ¤Ä¤¤¤ËÀ®¿Í¤À¤Í¡×¤È½ËÊ¡¤·¡Ö¥Ñ¥Ñ¤È¥Þ¥Þ¤ÎÁÛ¤¤¤Î¤³¤â¤Ã¤¿¡¢Á´ÎÏ¤Î´õË¾¤¬´õ¶õ¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤é¤Í ¤¤¤Ä¤Ç¤â¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¡¢±§Ãè°ì¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤ë¡ª¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤ê¡¢¥Ö¥í¥°¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£