タレントの香取慎吾（48）がInstagramに投稿した最新ショットに、様々な反響が寄せられている。

【映像】香取慎吾の激変ショット＆仕事現場でのオフショット

これまでにも、仕事現場でのオフショットや移動中の何気ない姿を収めた動画など、日常の様子をInstagramで発信している香取。

2025年10月24日の更新では、「どんな髪がお好みですか？髪、切ります。近々」とつづり、原始人へと変貌を遂げた個人事業主向けファクタリングサービス「ペイトナー」のCM撮影オフショットを公開。「一瞬誰かわからなかった！」「違う人みたいでびっくりしたぁ」など、驚きの声が多く寄せられ話題になっていた。

Instagramに投稿した最新ショットに様々な反響

11月27日の投稿では、草磲剛とダブルMCを務めるフジテレビ系バラエティ番組『大相撲フードバトル』の告知とともに、最新ショットを公開。

カメラを見つめるモノクロの写真や楽屋での自撮りショットに、ファンからは「かっこよすぎませんか!!心臓飛び出るかと思った」「いきなりコレはダメでしょ!!はぁ〜かっこいい」「イケメンすぎて時止まった!!」「色気ダダ漏れ」「痩せました!?!?」など、様々なコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）