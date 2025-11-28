新型プレリュードがやってくる！ ホンダファン必見のイベント、日本自動車会館で12月5日開催｜「CARS AND COFFEE」#2. HONDA

ホンダの新旧名車が集結！ トークイベントも開催

KURU KURA（くるくら）編集部がお届けする自動車オーナーイベント、「CARS AND COFFEE」の第2弾を12月5日（金）に開催します。

会場は前回と同じく、日本自動車会館1階のメインエントランス。今回は“ホンダ”をテーマに、歴代の名車から最新モデルまで、胸躍る4台が集います。

まずは、80年代のポップな空気をまとった初代「シティ カブリオレ」。その隣には、都会的な佇まいが今でも新鮮な5代目「プレリュード」。そして現行「シビック タイプR」が赤のバッジを誇らしげに輝かせながら待ち構えています。

極めつけは、いまクルマ好きの間で話題沸騰の新型「プレリュード」。ホンダの過去と未来をつなぐアイコンたちが、さりげなく並ぶこの感じがなんとも贅沢。

当日は、ホンダ車のオーナーさんたちと、モータージャーナリストの嶋田智之さん、瀬イオナさんによるざっくばらんなトークショーも開催予定。普段、愛車とどんなふうに付き合っているのか、愛車のどんなところが好きなのか、そんな“等身大のホンダ愛”を聞けるのは、このイベントならでは。

先着100名様にホットコーヒーをプレゼント！

今年の夏に開催された「CARS AND COFFEE」第1回の様子。初回にもかかわらず多くの来場者で賑わった

さらに当日は、KURU KURAの公式Instagram（@kurukura_magazine）をフォローまたは、リポスト＆いいね！をしていただいた方、先着100名様にホットコーヒーとお菓子、そしてオリジナルステッカーをプレゼント（無くなり次第、配布終了となります）。

名車の横で温かいコーヒーを片手にひと息つけば、ちょっとした週末の朝みたいに気分がほぐれてくるはず。クルマ好きも、そうでない人も。ふらっと立ち寄って、クルマとコーヒーのある心地よい時間を楽しんでみてください。

INFORMATION

「CARS AND COFFEE」#2. HONDA

開催日：2025年12月5日（金）

時間：11:30～13:30（トークイベントは12:00～13:00）

開催場所：日本自動車会館 メインエントランス前

住所：東京都港区芝大門1丁目1-30

























