巨人は28日、オコエ瑠偉外野手(28)を双方合意の上で、11月末に提出する全保留者選手名簿から外し自由契約にすると発表した。発表を受け吉村禎章CBO（チーフ・ベースボール・オフィサー）チーム運営担当（62）が取材に対応した。

異例の事態について「球団から正式に発表があったと思うんですけれど、オコエと球団でいろんなことの何度も話し合いを持った中で、海外も含めて、他チームで新たにチャンレンジしていきたいということになった。話し合いをした中で、“分かった”と」と、経緯を説明。オコエ自身、海外挑戦も視野に入れており「そうですよね。まずは海外が一番、彼にとってはいろんな夢とか目標があるということも言っていたので、そちらのほうも、私らも、国際部も全力で彼のことは、そういうところもサポートしていくよという形」と話した。

球団としては戦力放出となるものの「自分のやっぱり夢を追いたいという話も出たので、全面協力して後押ししてあげたいと思うし、連絡はいつでも取れるようにしていますので、もし我々に必要なことがあったら、“遠慮なく言ってきなさい”という形で彼とは話し合いをしました」と双方合意の上の判断であることを強調した。