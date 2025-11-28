格闘家のケイト・ロータスさんが、28日までにインスタグラムを更新し、近況を報告した。女性版「SASUKE」とされるTBS「KUNOICHI」に出場したケイトさんがネット上で話題となっている。



【写真】びしょ濡れで笑みを浮かべるケイト・ロータスさん

ケイトさんは、「KUNOICHI ニンニン」と忍者の絵文字を添えてコメントし、KUNOICHIに挑戦した写真を複数枚アップした。1stステージの難関ドラゴングライダーを軽やかにクリアすると、ラストの2つに待ち構えるそり立つ壁も乗り越え、23秒44も時間を残して第1ステージを突破。残り時間を示した電光掲示板の前で笑顔を見せた。



続く2ndステージは回転する物体にしがみつくローリングログを突破するも、壁に両手を突いて進むスパイダーランの前に滑り止めをつける作業でタイムロス。その後、水流に逆らって泳ぐバックストリームでは苦手な水泳種目をなんとか突破し、リバースコンベアーも抜けたが、最終種目のウォールリフティングで時間切れとなりクリアにはいたらなかった。



2ndステージ挑戦後、水泳ゴーグルを頭につけたまま陸に上がって写った写真もアップし、ケイトさんは「泳げないの日本中にバレた」とメッセージを添えた。2ndステージ突破はならなかったが、身体能力の高さを存分に見せたケイトさんの大健闘に、ファンからはリベンジを望む声も多く寄せられた。



SNSでは、「泳げないww 逆に可愛い」「ファーストクリアかっこよかった！」「泳ぐの苦手なのに良くやった」「ポテンシャルやばい！」「2ndステージも惜しかったです！」「これで日本中がケイトを知ってしまった」「次は完全制覇ですね」「ジャパニーズ、忍者」などのコメントがあった。