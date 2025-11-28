橋本環奈×BIOLISS×Angel Heartが贈る、煌めく冬のホリデーコラボ♡

今年のホリデーシーズンは、橋本環奈さんがミューズを務める2大ブランド「Angel Heart」と「BIOLISS」が夢のコラボレーションを実現♡腕時計のきらめきとヘアケアのやさしさがひとつになった特別なビジュアルとダンス動画が、11月28日（金）より公開されます。ジャンルを超えた2つのブランドが、“彼女を架け橋に、心ときめく季節を届けたい”という想いで制作したこの冬だけの限定企画。自分へのご褒美にも、大切な人へのギフトにもぴったりの内容です。

ホリデーに輝きを添えるIT30PG

ビジュアルで橋本環奈さんが身につけている「イノセントタイム IT30PG」は、発売後から好評を集め、2度目の再販が決定した人気モデル。

12時位置には一番星を思わせるクリスタル4粒を配置し、サン＆ムーンのロマンチックなデザインが心をときめかせます。

肌に馴染むピンクのサンレイ加工文字盤は、動きに合わせて上品に輝き、ホリデースタイルを引き立ててくれます。

さらに、読み取りやすい60目盛りや便利な曜日・日付表示も搭載され、見た目と機能の両方を叶える一本です♡

MOTON数量限定♡甘く華やぐ「SWEET BERRY TEA」ミスト登場

BIOLISSの人気ペア＆ミュゲ香るヘアケア

今回のコラボでピックアップされる「ビオリス ピュアレタッチ ぱやとぅや」シリーズは、傷んで浮くぱや毛をしっとり整え、自然の力で“美髪レタッチ＊”が叶うヘアケア。

シャンプーは本体480ml／つめかえ340ml、コンディショナーも同容量で展開。使うたびにやみつきになるペア＆ミュゲの香りがふんわりと広がり、髪をやさしく包み込みます。

まったり過ごすおうち時間にも、気分を上げたい特別な日にも寄り添うシリーズは、ウォッチとの相性もぴったり。橋本環奈さんの透明感ある世界観が、さらに魅力的に表現されています♪

プレゼントキャンペーンも必見♡

11月26日（火）～12月25日（木）の期間中、「Angel Heart × BIOLISS ホリデーキャンペーン」を開催。公式X・Instagramから応募でき、抽選で4名に特別セットが当たります。

景品は、橋本環奈さん直筆サイン入りチェキ、BIOLISSシャンプー＆コンディショナー、さらにAngel Heartの「IT30PG」という豪華な内容。

応募方法は、Xでフォロー＆リポスト、またはInstagramでフォロー＆いいねのみ。両方から応募可能です。

当選者には12月下旬にDMで連絡され、景品は1月中旬ごろ発送予定です。

冬を彩る特別コラボをチェック♪

腕元を照らすウォッチと、髪をやさしく整えるヘアケア。

異なるカテゴリーながら、橋本環奈さんを通じて心ときめく冬を届けてくれる今回の特別コラボは、ホリデー気分をぐっと高めてくれます♡

限定ビジュアルや動画に加え、豪華景品が当たるキャンペーンも見逃せません。自分らしいきらめきをまといたいこの季節に、Angel HeartとBIOLISSの世界をぜひチェックしてみてください♪