運転マナーがよさそうだと思う「中部地方のナンバープレート」ランキング！ 2位「新潟」を抑えた1位は？【2025年調査】
年末が近づき、帰省やレジャーなどで交通量が特に増える時期となりました。 そこで気になるのが、ドライバーの運転マナー。
All About ニュース編集部は11月13日、全国20〜70代の男女250人を対象に「ナンバープレート」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、運転マナーがよさそうだと思う中部地方のナンバープレートの地名を紹介します！
【10位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「自然が多く、道も走りやすい道路が多そうなので、気持ちもゆとりを持って運転していそうと思いました」（30代女性／大阪府）、「実際にマナーがよく、悪い人はあまりいないと感じるため」（30代男性／新潟県）、「雪の地域のため雪道を安全に走る意識が強くマナーもよさそう」（50代回答しない／大阪府）などのコメントがありました。
回答者のコメントを見ると「過去に車で観光で金沢に訪れた際に、車線変更などスムーズに譲ってもらえることなどがあり、運転マナーに関して悪い印象がなかったからです」（50代男性／京都府）、「金沢、と聞いて、落ち着いた大人の人たちを想像します。運転もおおらかなイメージです」（20代女性／兵庫県）、「観光客が多く、気を使う必要がありそうだから」（40代男性／富山県）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
(文:綾乃岬)
2位：新潟（新潟県）／40票2位は「新潟（新潟県）」でした。日本海に面した新潟県は、四季折々の自然と豊かな食文化が魅力の地域です。特に冬には雪景色が美しく、落ち着いた雰囲気の中で運転される印象があります。
1位：金沢（石川県）／41票1位は「金沢（石川県）」でした。石川県の県庁所在地である金沢は、歴史と文化が調和した街。加賀百万石の城下町として知られ、観光都市としても人気です。道路や街並みも整備されており、落ち着いた運転マナーのイメージがあるのかもしれません。
