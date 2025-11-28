「自分の母もそうです」。34歳女性が語る、「おばさんLINE」と感じる文面の特徴とは
ネット上で話題になることが多い「おばさんLINE」。できることなら「おばさんっぽい」とは思われたくないですが、実際のところどのような特徴があるのでしょうか。
All About ニュース編集部は「おばさんLINE」についてのアンケート調査を実施。その中から、茨城県在住・34歳女性が「おばさん」と感じるLINEのアイコンや文面の特徴について紹介します。
在住：茨城県
同居者：自分、夫
職業：正社員
世帯収入：自分300万円、夫450万円
回答者が「おばさん」と感じるLINEのアイコンには、以下のような特徴があるといいます。
「花の写真。若い人はカフェの風景や映え写真のようなものを使っているが、おばさんは割と家で撮った花の写真のようなものが多い印象があるから」
手軽に撮影できて、無難そうなイメージも強い花。しかし、「おばさん」というイメージを持つ人もいるようです。
さらに、「おばさんぽい」と感じるLINEの絵文字の使い方を聞いたところ、「やたらキラキラした大きめの絵文字。キラキラして動きがあるような絵文字を何個も使用している感じが時代を感じるなと思うから」と回答。文面が柔らかくなるようにと、明るい絵文字を使用している人もいるかもしれません。とはいえ、使い過ぎには気を付けた方がよさそうです。
「おばさんぽい」と感じる文面の特徴については、「1つのメッセージにかなりの長文を送ってくること。長文のコメントが2つ一気に送られてくることもある。手紙かな？ というくらいの文量。自分の母もそうです」と話しています。文章をシンプルにまとめることができないか、送る前に一度検討してみることで、「おばさん」と思われるリスクを減らすことができるのかもしれません。
回答者に「他の人から届いたら『印象がよい』と感じるLINEの文章の特徴」を聞いてみたところ、「端的で何を伝えたいのかはっきりと分かる文章になっていること。また、絵文字の使い方もシンプルでクリアな文章が届くとかなり好感度が高いです。何通も連投するのではなく、会話の中で徐々に伝えてくれるような文章だとさらに印象もよいです」との回答がありました。
さらに、回答者が「おばさん」と思われないようにLINEで気を付けているポイントとしては、「一度に伝えるのは1つ。そして端的に伝えるようにしている。文通のようにならないように意識しているほか、絵文字も乱用しないこと、シンプルに使うようにすることは特に意識して気を付けています」といった点があるとのことです。
いかがでしたか。私もやってしまっているかも……。そんな風に不安を感じた人もいるかもしれません。とはいえ、「おばさんに見えるかどうか」、気にし過ぎても疲れてしまうもの。あまり重く考え過ぎず、頭の片隅に置くくらいで、健康的にLINEを使っていけるとよいのかもしれませんね。(文:All About ニュース編集部)
