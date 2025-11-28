心ときめく文具が集結です。岡山県の大型文具専門店「うさぎや」の開店30年を記念したイベントがイオンモール岡山で開かれています。

【写真を見る】「うさぎや」開店30年記念イベント 全国の文具メーカーや菓子店など約50社から1万アイテム【岡山】

名画をデザインに取り入れたうさぎやオリジナルの、ノック式の万年筆【画像①】や手帳をデコレーションできるスタンプ。大型文具専門店「うさぎや」の開店30周年を記念し、文具とクッキー缶を集めたイベントが開催されています。全国の文具メーカーや菓子店など約50社から1万アイテムが揃います。

（新田真子アナウンサー）

「こちら【画像②】のコーナー、岡山・地元の企業とコラボレーションしたさまざまな文房具が並んでいるんですけど、例えばこちら【画像③】、倉敷銘菓の“むらすずめ”がデザインされたマスキングテープなんです」

イベントのためだけに作られた地元企業の菓子や文具を詰め合わせた缶も登場しています。注目が集まっているクッキー缶は全国から人気の高いものを揃えました。クッキーを食べた後はマスキングテープなどの文具を収納する缶としての再利用もおすすめだということです。

（クラブン うさぎや 伊澤京子さん）

「文具も缶も、開けるときのワクワク感って絶対あるじゃないですか。ここでワクワクしてもらって、家に帰って開けてときめいてもらう、そういうイベントにしたいなと思っています」

このイベントは、今月（11月）30日まで開かれています。