¡Ö²ñ¼Ò¼¤á¤ë¤Î?¡×¹ç³ÊÎ¨18.7%¡ª47ºÐ¿Íµ¤¥¢¥ÊàÆñ´Ø»ñ³Ê¤ÎW¹ç³Êá¤Ë¡Ö¤¹¤´¡¼¡¼¡¼¡×¡ÖÂº·É¤·¤Þ¤¹¡×¡Ö»Å»ö¤·¤Ê¤¬¤é¹ç³Ê¤Ç¤¤¿¤Ê¤ó¤Æ¡Ä¡×
Âð·ú¤ÈFP2µé¤Ë¹ç³Ê¡Ä¡Ö¤ä¤á¤Þ¤»¤ó¤è¡ª¡×
¡¡ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Î¿¹·½²ð¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼(47)¤¬àÆñ´Ø»ñ³ÊW¹ç³Êá¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÊó¹ð¤·¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÂð·ú»Î»î¸³¤ÈFP2µé¡¢¤È¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ç¯¶â¡¢ÀÇ¶â¡¢¼Ò²ñÊÝ¸±¡¢½»Âð¤Ê¤É¡¢Êë¤é¤·¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¤ª¶â¤Î¤³¤È¤ò¡¡¤·¤Ã¤«¤ê¤ªÅÁ¤¨¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÊÙ¶¯¤·¤è¤¦¤«¤È¡£¤³¤ÎºÐ¤ÎÊÙ¶¯¤â¤Ê¤«¤Ê¤«³Ú¤·¤¤¡£¼¡¤Ï²¿¤ËÄ©¤â¤¦¤«¤Ê¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢2¤Ä¤Î¹ç³Ê¾Ú½ñ¤ò¼ê¤Ë¤·¤Æ¤Û¤Û¾Ð¤à¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Êó¹ð¸å¤Ë¤ÏX¤Ç¡Ö²ñ¼Ò¼¤á¤ë¤Î¡©¤È¤¤¤¦Ï¢Íí¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÍè¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¤ä¤á¤Þ¤»¤ó¤è¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÆ±¶É¤Î´äÅÄ³¨Î¤Æà¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ï¡Ö¤¨¤ÃÊ¹¤¤¤Æ¤Ê¤¤¡ª¡ª¡ª¾Ð¡¡¤¯¤é¤¤¡¢»ä¤¬¤¤¤Ä¤â¼«Ê¬¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤Í¡¢È¿¾Ê¡ª¡ª¡ª¾Ð¡×¤ÈÈ¿±þ¡£¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤ÎºØÆ£Í¤¼ù¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤¨¡¢¤·¤ì¤Ã¤È¤¹¤´¡ª¡ª¡ª¡×¤ÈÅê¹Æ¡£¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÂº·É¤·¤Þ¤¹¡×¡Ö¤¹¤´¤¤¡ª¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö»Å»ö¤·¤Ê¤¬¤é¥À¥Ö¥ë¤Î¹ç³Ê¤Ç¤¤¿¤Ê¤ó¤Æ¡×¡Ö¤¹¤´¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤¹¤´¡½¡½¡½¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÈÌºâÃÄË¡¿Í¡¦ÉÔÆ°»ºÅ¬Àµ¼è°ú¿ä¿Êµ¡¹½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÎáÏÂ7Ç¯ÅÙÂðÃÏ·úÊª¼è°ú»Î»ñ³Ê»î¸³¤Î¹ç³ÊÎ¨¤Ï18.7¡ó¡£ÆüËÜFP¶¨²ñ¤ÎºÇ¿·¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2µéFPµ»Ç½¸¡Äê¤Ï³Ø²Ê¤¬54.78%¡¢¼Âµ»¤¬69.67¡ó¤Î¹ç³ÊÎ¨¡£¡¡¿¹¥¢¥Ê¤Ï2001Ç¯Æþ¼Ò¡£¸½ºß¥Ë¥å¡¼¥¹ÈÖÁÈ¡Önews every.¡×¤Î¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£