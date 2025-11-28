障がいのある人への理解を深めバリアフリー社会の実現を目指そうと、山形県酒田市の小学校できょう、児童たちがパラスポーツを体験しました。

【写真を見る】バリアフリー社会の実現を 小学生が 「車椅子バスケットボール」を体験！ 講師は元日本代表選手（山形・酒田市）

車椅子に乗りながら行う球技「車椅子バスケットボール」。

きょうは、酒田市の富士見小学校の４年生と５年生が車椅子バスケットボールを体験をしました。

講師はシドニーパラリンピック車椅子バスケットボール元日本代表の石原正治さんです。

日本財団パラスポーツサポートセンターが行っている「あすチャレ！スクール」は、障がいの有無にかかわらず差別や隔たりのない社会をつくることを目的に、２０１６年から全国の小学校、中学校、高校で行われています。

白熱したプレーに、応援にも熱が入り、児童たちは楽しみながらパラスポーツへの理解を深めているようでした。

■体験してどう思った？

児童「車いすに乗ってると障がいのある人たちの不自由さ分かって、シュートを打つときにゴールが高いし、膝もあまり使えないからシュートが少し打ちにくかった」

児童「普通のバスケットボールとはルールも体の使い方も全然違って、慣れなかったけどすごく面白かった。やっぱり車椅子を動かすという難しさとか下半身があまり使えないのでシュート打つ時とか難しかった」

パラスポーツサポートセンター あすチャレ！スクール 石原正治 講師「楽しかったとか、難しかったけど楽しかったと聞けてよかった。目標や夢を実現させるために何をしたら良いか、というのをあの時まささんがこんなこと言っていたな

というように何か少しでも気持ちの中に残ってくれていたらいいなと」

パラスポーツサポートセンターでは今後もこのような取り組みを続け、バリアフリーへの理解を深める活動を行なっていくということです。