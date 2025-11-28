¡Ö¤ªÉã¤µ¤óÇÐÍ¥¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤Î?¡×¹âÅçºÌ¡¢Ë´¤Éã¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥ÈÈäÏª¡ÖÌ¾ÇÐÍ¥¤À¤Ã¤¿¡×¡ÖÇ¯Îð¤òÄÉ¤¤±Û¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¶Ã¤¤¤¿¡×
¡Ö°¦¤ò´¶¤¸¤ë¡×Ë´¤Éã¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¹âÅçºÌ(46)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÉã¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡22Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÎÁÍýÈÖÁÈ¡Ö50Ç¯´Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¤¯¤¤¤·¤óË·¡ªËüºÍ°ìÀ¸Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤Ì£SP¡×¤Ë½Ð±é¡£¡ÖÆóÂåÌÜ¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤¿Éã¡¢Îµºê¾¡¤ËÂå¤ï¤ê¡¢¿Ê¹Ô¤Ç»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£À¸¤Þ¤ì¤ëÁ°¤Î¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢Éã¤Î¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼»þÂå¤Îµ²±¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢²È¤Ë¤¢¤Ã¤¿»¨»ï¤ÎÀÚ¤êÈ´¤¤äÊì¤È¤Î²ñÏÃ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢Éã¤Î¿ÍÊÁ¤äÈÖÁÈ¤Ø¤Î°¦¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Éã¤Ç1984Ç¯¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÇÐÍ¥¤ÎÎµºê¾¡¤µ¤ó(µýÇ¯44)¤Î¥Ñ¥Í¥ë¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡Éã¤ÎÁ°¤Ç¤Û¤Û¾Ð¤à1Ëç¤Ë¡Ö¥¢¥ä¥Ñ¥ó¤Î¤ªÉã¤µ¤óÇÐÍ¥¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤Î?¡×¡ÖÃË½¤¤¡¢Âç¹¥¤¤ÊÌò¼Ô¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¡×¡Ö½Â¤¤±éµ»¤¬¤¦¤Þ¤¤Ì¾ÇÐÍ¥¤À¤Ã¤¿¡×¡Ö¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«¤ªÉã¤µ¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤é¤ì¤¿Ç¯Îð¤òÄÉ¤¤±Û¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¶Ã¤¤¤¿¡×¡Ö¹âÅçºÌ¤µ¤ó¤Î¤ªÉã¤µ¤ó¤Ï¡¢¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¤Î¥¾¥Õ¥£¤Î¿Í´ÖÌò¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö¹âÅç¤µ¤ó¤Ë¤â¿Æ»ÒÆóÂå¤Ç½÷À½é¤Î¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ò¤ä¤Ã¤ÆÍß¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡¹âÅç¤ÎÉã¡¢Îµºê¤µ¤ó¤Ï¥É¥é¥Þ¡Ö³Ü½½ÏºÊáÊªÄ¢¡×(TBS¡¢68Ç¯)¡¢¡Öµ²¤¨¤ëº²¡×(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡¢72Ç¯)¡¢¡Ö¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥¿¥í¥¦¡×(TBS¡¢73Ç¯)¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊºîÉÊ¤Ë½Ð±é¡£¡Ö¤¯¤¤¤·¤óË·¡ªËüºÍ¡×¤Ç¤Ï77Ç¯7·î¤«¤é78Ç¯12·î¤Þ¤Ç2ÂåÌÜ¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤¿¡£